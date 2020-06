Uitgestelde Computex-beurs in september gaat niet door

De organisatie van de Computex-hardwarebeurs in Taiwan heeft de uitgestelde versie van de beurs in september afgelast. De Computex had eind september fysiek moeten plaatsvinden, maar wordt nu een online evenement.

De eerstvolgende fysieke beurs vindt plaats van 1 tot en met 5 juni, schrijft de organisatie. De bedoeling was om eind september een verkorte versie van de beurs te houden, maar die is geschrapt. Organisator Taitra heeft wel een aantal online evenementen gepland staan, waaronder een Online 2D Exhibition vanaf het moment dat de beurs open zou gaan op 28 september.

De reden voor het uitstel is dat er nog reisrestricties gelden vanuit veel landen naar Taiwan, waardoor veel bezoekers en standhouders niet zouden kunnen komen. Die zouden in september nog steeds van kracht zijn. De Computex is de laatste in een lange lijst van techbeurzen die dit jaar niet doorgaan. In september gaat de IFA wel door, maar met slechts duizend genodigden in plaats van tienduizenden bezoekers. De CES zou begin volgend jaar eveneens moeten doorgaan.