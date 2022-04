Computex gaat in juni niet door als fysiek evenement

Hardwarebeurs Computex, dat in Taiwan zou plaatsvinden van 1 tot en met 4 juni, gaat niet door als fysiek evenement. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. De reden is dat de coronapandemie nog niet voldoende onder controle is.

Er is daardoor in juni niet veilig een fysieke beurs mogelijk, zegt de organisatie. "Het lijkt erop dat we nog niet dicht bij het einde van de coronapandemie zijn. De meerderheid van de belanghebbenden, zoals exposanten, bezoekers en media, kunnen de beurs niet op door grenscontroles." Taiwan probeert het coronavirus onder controle te houden door zo min mogelijk mensen het land in te laten. In tegenstelling tot vorig jaar gaat het nu om annulering van de beurs en noemt de organisatie geen optie later in het jaar.

Er was wel een fysiek evenement in de planning. Voor afgelopen jaar werd besloten Computex eerst uit te stellen en toen geheel te schrappen, maar in december zei de organisatie te mikken op een fysiek evenement begin juni. Computex vindt doorgaans plaats in die maand. Telecombeurs MWC staat nog wel op de agenda voor eind juni in Spanje, ondanks afzeggingen van veel bekende exposanten.