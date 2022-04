Troy Hunt neemt domeinnaam van Coinhive over en toont waarschuwing op websites

Beveiligingsonderzoeker Troy Hunt heeft het domein van cryptojacker Coinhive overgenomen. De maker van Have I Been Pwned gebruikt het domein om tienduizenden websites te waarschuwen dat ze de cryptominer nog steeds online hebben staan.

Troy Hunt, de oprichter van wachtwoorddatabase Have I Been Pwned, zegt in een blogpost dat hij Coinhive.com in mei 2020 gratis kreeg aangeboden door een anonieme persoon. Dat gebeurde op voorwaarde dat hij er iets nuttigs mee zou doen. Hunt zegt dat er nog steeds veel mensen op het domein komen; op het hoogtepunt waren dat er 3,63 miljoen per dag. Coinhive is al meer dan twee jaar niet meer bereikbaar.

Het was enkele jaren geleden de belangrijkste verspreider van cryptojackingmalware. De tool werd vaak verspreid als malware en soms bewust op websites geïmplementeerd om cryptovaluta te minen. Coinhive maakte gebruik van een stukje JavaScript dat monero genereerde voor een adres van Coinhive. De dienst zei daar op het hoogtepunt 250.000 dollar per maand mee te verdienen.

De dienst stopte in 2018. Intussen bleef de cryptominer op duizenden websites staan. De miner deed daar niets, omdat Coinhive niet meer bestond. Desondanks wist Hunt na de domeinovername te onderscheppen hoeveel sites nog steeds verbinding probeerden te leggen met de originele server. "Ze minen natuurlijk geen crypto meer, maar deze site bevatten nog steeds JavaScript van een domein waar ik de controle over heb", schrijft hij.

Hunt heeft daarom ingesteld dat websites die de cryptojacker nog bevatten, een pop-up laten zien met een waarschuwing. Daarop staat dat de site 'probeerde een cryptominer in de browser te draaien', met daarin een link naar zijn blogpost. Hunt zegt dat hij lang heeft nagedacht of hij dat wilde doen. "Wilde ik echt de websites van anderen aanpassen? Ik wilde websitebeheerders laten weten dat er een grote kans is dat ze zijn gecompromitteerd, maar hoe doe je dat anders als je het over tienduizenden sites hebt?" Hunt zegt dat hij in theorie ook andere dingen met de JavaScript had kunnen doen, zoals keyloggers of andere malware installeren.