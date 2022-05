'Maleisische autoriteiten walsen 1069 miningrigs van elektriciteitsdieven plat'

De Maleisische politie heeft volgens het lokale nieuwsmedium Dayak Daily 1069 crypto-asics platgewalst met een wals. Die zouden afkomstig zijn van meerdere miningfarms en de eigenaren ervan zouden de benodigde elektriciteit voor het minen gestolen hebben.

Op een video is te zien hoe de politie van de Maleisische stad Miri te werk gaat om de miningcomputers te vernietigen. Dayak Daily heeft ook een foto van dezelfde scene die niet elders op het web verschijnt zonder hun watermerk. De redactie van het medium was er vermoedelijk dus echt aanwezig toen het gebeurde, maar de site is wel de enige originele bron die het tafereel meldt.

Dayak Daily schrijft verder dat de apparaten bij elkaar omgerekend iets meer dan een miljoen euro waard zijn. De apparaten zouden tussen februari en april van dit jaar in beslag genomen zijn, verspreid over zes invallen.

In totaal zouden acht verdachten in deze zaak opgepakt zijn. De boetes die ze hebben gekregen, lopen op tot 1600 euro en ze zouden ook voor maximaal acht maanden de gevangenis in moeten. De gestolen energie om de asics te draaien, zou omgerekend 1,7 miljoen euro gekost hebben, aldus Dayak Daily.