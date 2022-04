PayPal gaat toestaan dat gebruikers in de VS met cryptovaluta betalen

PayPal kondigt dinsdag aan dat het klanten in de VS in de komende maanden toestaat om met cryptovaluta te betalen via de dienst, meldt Reuters. Het zou in elk geval gaan om bitcoins, ethereum, bitcoin cash en litecoins.

Eerder kondigde PayPal al een eigen crypto-exchange en -wallet aan. Via deze PayPal-dienst kan cryptovaluta worden gekocht en verkocht. Nu gaat PayPal beginnen met het faciliteren van aankopen met cryptovaluta, zonder dat deze eerst gewisseld moet worden in dollars.

PayPal-ceo Dan Schulman zegt tegenover Reuters dat het koppelen van cryptovaluta net zo makkelijk moet worden als het koppelen van een creditcard. Het is de bedoeling dat PayPal-klanten in de VS straks bij ruim 29 miljoen bedrijven kunnen betalen met cryptovaluta.

Autofabrikant Tesla kondigde eerder deze maand ook al aan bitcoins te accepteren als betaalmiddel. Het bedrijf investeerde 1,5 miljard dollar in de digitale munt. De waarde van de bitcoin is in de afgelopen maanden sterk gestegen. Op het moment van schrijven is de cryptovaluta ruim 50.000 euro waard. Dit is een verdubbeling ten opzichte van de koers begin dit jaar.