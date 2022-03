President El Salvador wil van Bitcoin wettig betaalmiddel maken

De president van El Salvador wil Bitcoin gaan accepteren als wettig betaalmiddel. Een voorstel daartoe gaat naar het congres. Dat zou onder andere een besparing opleveren in transactiekosten wanneer inwoners geld van familie in het buitenland ontvangen.

Volgens president Nayib Bukele wordt er jaarlijks zes miljard Amerikaanse dollar overgemaakt naar inwoners van El Salvador, door bijvoorbeeld mensen die in het buitenland werken en familie in El Salvador financieel ondersteunen. Niet alleen zouden de transactiekosten 'een grote hap' uit dat geld nemen, maar omdat 70 procent van Salvadoranen geen bankrekening zouden hebben, zouden ze het geld fysiek moeten ophalen bij een bemiddelaar. Momenteel is de Amerikaanse dollar het enige wettige betaalmiddel.

De 39-jarige president maakte het nieuws bekend in een videobericht tijdens een presentatie van Jack Mallers, bij de Bitcoin Conference in Miami. Mallers betaalplatform Strike moet de nodige infrastructuur gaan opbouwen voor het land om Bitcoin te gebruiken. De transacties zouden voor de snelheid gebruikmaken van het Lightning Network-procotol.

Bukeles politieke partij GANA heeft vijf van de 84 zetels in het Asamblea Legislativia, maar heeft ook een bondgenootschap met Nuevas Ideas, dat opgericht is door Bukele en de grootste partij in de kamer is. Samen hebben ze 61 zetels. Mocht dit bondgenootschap het voorstel van Bukele goedkeuren, dan is Bitcoin een wettig betaalmiddel in het land. El Salvador heeft een eenkamerstelsel, dus het voorstel hoeft niet ook nog langs een 'Eerste Kamer'.