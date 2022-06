Bloomberg: Amerikaans ministerie van Justitie opent onderzoek naar Binance

Het Amerikaanse ministerie van Justitie en federale belastingdienst van de VS hebben een onderzoek geopend naar de financiële praktijken op de cryptovalutabeurs Binance. Dat schrijft persagentschap Bloomberg.

Volgens Bloomberg hebben federale onderzoekers die gespecialiseerd zijn in het achterhalen van witwaspraktijken en belastingontduiking informatie over de cryptovalutabeurs verzameld bij individuen die het bedrijf van binnenuit kennen.

Een woordvoerder van Binance ging niet in op de zaak maar verklaarde aan The Verge dat het bedrijf sterk toeziet op het beleid dat ze voeren in verband met witwaspraktijken en dat het tools voorziet die financiële instellingen kunnen gebruiken om verdachte transacties te detecteren en te melden. "We nemen onze juridische verantwoordelijkheid heel ernstig", klinkt het.

Het is niet het enige onderzoek dat momenteel loopt naar Binance. De Amerikaanse beurswaakhond Commodity Futures Trading Commission opende in maart een onderzoek naar Binance omdat het wil nagaan of Binance zijn Amerikaanse klanten toeliet om beleggingsinstrumenten te verhandelen die vallen onder de Amerikaanse wetgeving terwijl het daarvoor toen geen licentie had. Binance werd vooralsnog niet formeel in verdenking gesteld.

Volgens cryptomuntenanalysebureau Chainalysis passeerde er in 2019 ongeveer 756 miljoen dollar aan criminele transacties via de cryptovalutabeurs. Binance is sinds april 2021 de grootste cryptovalutabeurs. Op het moment van schrijven verwerkt de beurs ongeveer 61 miljard dollar aan handelsvolume.

Changpeng Zhao, de ceo van Binance, zei op Twitter dat hij de titel van het artikel van Bloomberg 'slecht' vond. Hij benadrukt dat Binance samenwerkte met overheidsinstanties om slechte actoren te bekampen.

Update, 21.00: De reactie van de ceo van Binance is toegevoegd. Met dank aan gebruiker Mayonaise voor zijn reactie.