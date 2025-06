Binance beperkt zichtbaarheid in Iran vanwege sancties VS

Binance gaat 'de zichtbaarheid' van zijn cryptoservices in Iran beperken vanwege sancties die de Verenigde Staten hebben opgelegd tegen Iran. Er heerst daarentegen onduidelijkheid over of Binance zich aan de sancties zou moeten houden.

Het handelsplatform voor cryptovaluta Binance heeft volgens cryptoanalisten van Chainalysis sinds 2018 voor bijna 8 miljard dollar aan transacties gefaciliteerd voor Iraanse gebruikers, zo meldt Reuters. Dit zou mogelijk in strijd zijn met sancties van de Verenigde Staten; met financiële sancties probeert de VS Iran uit het internationale financiële stelsel te houden.

Binance suggereert in een statement tegenover Reuters dat het zich daarentegen niet aan deze sancties zou moeten hoeven houden: "Binance.com is geen Amerikaanse bedrijf, in tegenstelling tot andere platformen die wel nog mogen handelen met gesanctioneerde entiteiten. We hebben desalniettemin proactief acties ondernomen waardoor onze zichtbaarheid op de Iraanse markt afneemt."

Het is niet duidelijk wat voor acties het platform precies heeft ondernomen en of dit eventueel voldoende is wat betreft het Amerikaanse ministerie van Justitie. Het overheidslichaam legde in 2018 sancties tegen Iran op en sindsdien wordt Binance volgens bronnen van Reuters onderzocht voor mogelijke witwaspraktijken. Het platform werd in 2019 verbannen in de Verenigde Staten. Het is niet duidelijk in hoeverre het onderzoek politiek gemotiveerd is en of er eventuele bewijzen zijn gevonden tegen het platform.

Vanwege de verbanning richtte Binance in 2019 een Amerikaanse tegenhanger van het cryptohandelsplatform op, genaamd Binance.US. In het statement verwijst het platform impliciet naar deze aftakking, die zich in de VS zou moeten houden aan sancties. De handelingen in Iran zouden daarentegen door de internationale tak uitgevoerd zijn, waardoor het bedrijf vermoedelijk niet onderhevig is aan de sancties. Het huidige onderzoek moet uitwijzen of, en zo ja in hoeverre, Binance de Amerikaanse sancties geschonden heeft.