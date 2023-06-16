Binance stopt met handelsplatform in Nederland - update

Binance stopt per 17 juli met het aanbieden van het gelijknamige cryptohandelsplatform in Nederland. Het platform heeft geen registratie kunnen krijgen van De Nederlandsche Bank. Bestaande gebruikers kunnen dan alleen nog maar valuta opnemen.

Binance mailHet bedrijf zegt in een blogpost dat nieuwe aanmeldingen van mensen woonachtig in Nederland vanaf het moment van schrijven niet meer geaccepteerd worden. Bestaande gebruikers kunnen vanaf dan geen nieuwe aankopen, ruilhandel en stortingen meer uitvoeren via Binance. Openstaande opties, leningen en andere doorlopende 'posities' worden volgens het bedrijf geleidelijk aan gesloten. Het is niet duidelijk op wat voor termijn dat gebeurt.

Binance raadt Nederlandse gebruikers hoe dan ook aan om zelf posities te sluiten en hun geld op te nemen. Dat blijft ook na 17 juli mogelijk. Ook blijft de conversiemarkt waarmee euro's en USDT uitgewisseld kunnen worden om opnames in euro's mogelijk te maken beschikbaar. USDT is een aan de dollar gekoppelde token die veelal als algemene 'normale' valuta op Binance gebruikt wordt om cryptovaluta mee te kopen.

Het platform heeft zich niet kunnen registreren bij De Nederlandsche Bank, wat cryptoplatforms vanwege de antiwitwasrichtlijnen voortaan moeten doen. Binance heeft een registratie aangevraagd, maar 'is niet in staat geweest om de nodige registratie te verkrijgen'. Vanwege een wettelijke geheimhoudingsplicht zegt de DNB tegen Tweakers dat er geen uitspraken gedaan kunnen worden over dit traject. Ook kan de bank niet in detail treden over waar de verplichte registratie strandde.

Het bedrijf zegt te willen blijven werken met de Nederlandse autoriteiten en zegt te voldoen aan alle Europese wetgeving rondom cryptoplatforms. Eerder kreeg Binance overigens wel al een miljoenenboete van DNB omdat het platform zich niet geregistreerd had maar wel zijn diensten aanbood.

Update, 14.45 uur: In een verklaring tegenover Tweakers wil Binance geen extra informatie geven. "Alle informatie staat duidelijk in de e-mail die getroffen gebruikers hebben ontvangen." Het bedrijf onderstreept dat daarin staat dat gebruikers hun cryptovaluta ook na 17 juli kunnen opnemen en kunnen omzetten van USDT naar euro.

Er zijn enkele van deze details en een statement van de DNB aan het artikel toegevoegd.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 16-06-2023 11:49
369 • submitter: blottle

16-06-2023 • 11:49

369

Submitter: blottle

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Reacties (368)

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Boekenworm 16 juni 2023 11:58
DNB Register van aanbieders van cryptodiensten
https://www.dnb.nl/openba...eders-van-cryptodiensten/
thomas1907 @Boekenworm16 juni 2023 13:18
Het DNB register is ook niet alles, want OKCoin die er in staat is (gisteren!) ook aangeklaagd door de FDIC.
Nou gaat het om OKCoin USA Inc., maar ik weet niet of ik dat dan helemaal zou vertrouwen.

https://www.fdic.gov/reso...2023-06-15-okcoin-usa.pdf
JBVisual @thomas190716 juni 2023 13:50
Het klopt zeker wat je zegt dat een registratie niet alles zegt over de betrouwbaarheid van een bedrijf.

Deze specifieke registratie zegt alleen dat ze aan alle voorwaarden voldoen om transacties op de Nederlandse markt uit te mogen voeren.
(Ze moeten bijvoorbeeld wel vermelden dat ze buiten AFM toezicht vallen, omdat hier WEL strenge eisen aan verbonden zijn)

Hiermee betekend het dat ze papierwerk moeten overleggen, gebruikers monitoren op verdachte transacties en nog een tal van andere voorwaarden.
Los daarvan kan het ook zomaar zijn dat bepaalde voorwaarden en statements per land verschillen. (ze zijn in de VS aangeklaagd)

Uiteraard kan zo'n onderzoek ook een kettingreactie veroorzaken waardoor ze extra onder de loep komen te liggen. maar ook banken als DSB heeft in het verleden gewoon een registratie gehad en had zijn zaken niet op orde.
Bierbal @JBVisual16 juni 2023 15:29
Is er niet een mogelijkheid om Binance via een 'omweg' te kunnen blijven gebruiken?
JBVisual @Bierbal16 juni 2023 15:47
Ze kijken heel netjes naar het Land waar je woont of staatsburger bent.
Als je van hun diensten gebruik zou willen maken dan dien je aan één van deze 2 voorwaarden te voldoen:

-De nationaliteit (paspoort) hebben van een land waar ze wel een vergunning hebben
-Te wonen in een land waar ze een vergunning hebben

(Daarnaast dien je dan ook een bankrekeningnummer te hebben in een van deze 2 landen)
xavierk @JBVisual16 juni 2023 20:21
"Ze kijken heel netjes naar het Land waar je woont of staatsburger bent."

Dat is het publieke verhaal van Binance, maar juist dat verhaal wordt door de SEC in de VS misleidend genoemd in de 13 aanklachten die tegen Binance zijn ingediend, omdat ze er lak aan hadden als het om grote accounts ging: https://www.sec.gov/news/press-release/2023-101
"They attempted to evade U.S. securities laws by announcing sham controls that they disregarded behind the scenes so that they could keep high-value U.S. customers on their platforms. The public should beware of investing any of their hard-earned assets with or on these unlawful platforms.”

[Reactie gewijzigd door xavierk op 22 juli 2024 15:20]

Bierbal @JBVisual16 juni 2023 22:56
Hm. Dan houdt het snel op natuurlijk. Mij teveel werk. Gewoon afwachten de komende jaren of Binance niet alsnog voet aan de grond krijgt in nl.
obscura @Bierbal17 juni 2023 13:03
Ik vermoed dat dit vanaf 2026 relatief eenvoudig zal zijn met MICA die in voegen zal treden. Daarin heb je license passporting:
The Markets in Crypto-Assets Regulation, or MiCA, is based on the principle of passporting.
That means you need just one licence for the single market of 27 countries, 450 million consumers, 23 million businesses.
(https://ec.europa.eu/comm.../detail/en/SPEECH_22_7529)

En Binance heeft al een licentie in Italië, Frankrijk, Polen, ...
Tweakez @obscura24 juni 2023 12:59
November 2024 treedt MiCA in werking zodat je 1 licentie voor heel europa nodig hebt trouwens :)
TWeaKLeGeND @Bierbal25 juni 2023 03:35
https://rns.id/
Supreme_One @thomas190716 juni 2023 14:22
Okcoin is dat niet van OKX?
sambalbaj @Boekenworm16 juni 2023 12:19
Het is ook helemaal niet nieuw, de verplichting tot registratie voor cryptoaanbieders is er al sinds 2020. Sindsdien loopt er een overgangsperiode voor bestaande aanbieders.

Interessant is hier waarom het Binance niet lukt om de registratie te voltooien terwijl veel andere bedrijven dat wel gedaan hebben.

Deze anti-witwas regels worden in de hele EU geïmplementeerd, hoe snel hangt van de landen af. Nederland zit wel in de kopgroep.

Volgende stap wordt het automatisch doorgeven van posities voor de vooringevulde aangifte aan de Belastingdienst door geregistreerde partijen. Over de manier van heffen is nog wel discussie vanwege grote fluctuaties.
ucsdcom @sambalbaj16 juni 2023 14:16
Het is ook helemaal niet nieuw, de verplichting tot registratie voor cryptoaanbieders is er al sinds 2020. Sindsdien loopt er een overgangsperiode voor bestaande aanbieders.

Interessant is hier waarom het Binance niet lukt om de registratie te voltooien terwijl veel andere bedrijven dat wel gedaan hebben.

Deze anti-witwas regels worden in de hele EU geïmplementeerd, hoe snel hangt van de landen af. Nederland zit wel in de kopgroep.

Volgende stap wordt het automatisch doorgeven van posities voor de vooringevulde aangifte aan de Belastingdienst door geregistreerde partijen. Over de manier van heffen is nog wel discussie vanwege grote fluctuaties.
Dat soort dingen gebeuren nu al. Ik kon mijn belastingaangifte opeens niet via het vereenvoudigde formulier doen, omdat ik een buitenlandse bankrekening zou hebben. Ik snapte daar niets van, tot ik zag dat mijn prepaid Revolut creditcard bekend was bij de belastingdienst die het account rondom de kaart ziet als buitenlandse rekening.
Kevinns @ucsdcom16 juni 2023 14:27
Omdat het ook een buitenlandse rekening is, met een Duitse (?) IBAN als ik me niet vergis. Daarvan krijgt de belastingdienst inderdaad geen saldo informatie. Die moet je dus inderdaad zelf even invullen.
supersnathan94
@Kevinns16 juni 2023 15:09
Revolut zit in Litouwen en heeft dus ook een BIC daar (REVOGB2LXXX)

Vind het wel stom dat je niet de simpele aangifte kunt gebruiken vanwege een CC in het buitenland (zeker pre-paid gaat echt nergens over), maar begrijp wel dat je dat los moet aangeven.
Kevinns @supersnathan9416 juni 2023 15:33
Ach, alles wordt verder wel voor je ingevuld. Iets meer werk, maar alsnog 100x beter dan als je zo'n boekwerk thuisgestuurd krijgt die je met de hand mag gaan invullen :D
aikebah @supersnathan9416 juni 2023 20:09
Revolut zit in Litouwen en heeft dus ook een BIC daar (REVOGB2LXXX)
Niet dus... dat is een BIC in Groot Brittanië (positie 5 en 6 van de BIC is een 2-letter landcode) van Revolut Ltd uit Londen

https://wise.com/gb/swift-codes/REVOGB2LXXX


De Litouwse Revolut heeft RVUALT2VXXX zo te zien

[Reactie gewijzigd door aikebah op 22 juli 2024 15:20]

supersnathan94
@aikebah17 juni 2023 15:56
Oh lol. De verkeerde gekopieerd. Staat id duidelijk GB.

Maar idd zit in Litouwen voor ons.
S-Cript @Kevinns16 juni 2023 15:57
mn N26 stond netjes ingevuld op de belasting aangifte :)
dit is toch ook een 'buitenlandse' creditbank
Frame164 @S-Cript16 juni 2023 16:19
Het is niet dat alle buitenlandse rekeningen per definitie niet wordt doorgegeven. Van mijn aandelenrekening (buiten de EU!) worden de saldi ook doorgeven aan de belastingdienst.
ucsdcom @Kevinns16 juni 2023 14:35
Omdat het ook een buitenlandse rekening is, met een Duitse (?) IBAN als ik me niet vergis. Daarvan krijgt de belastingdienst inderdaad geen saldo informatie. Die moet je dus inderdaad zelf even invullen.
Volgens mij Litouwen tegenwoordig.
sambalbaj @Kevinns16 juni 2023 14:39
Revolut heeft een Litouwse Iban.

Maar buitenlandse EU rekeningen is inderdaad ook niet nieuw. Die worden nu al herkent alleen is daar (nog) geen uitwisseling van saldi van. Komt overigens wel maar wordt belemmerd door gebruik van verschillende systemen.

Nieuw is wel het actief betrekken van cryptobedrijven en in de toekomst het automatisch doorgeven van cryptoposities van klanten.
casper956 @ucsdcom16 juni 2023 14:38
wel apart gezien ik bij Openbank zit met een Spaanse rekening, kon ik via de standaard formulier zo invullen en opsturen naar de belastingdienst zonder enige probleem.

Lijkt een willekeur wat dat betreft.
supersnathan94
@casper95616 juni 2023 15:11
Het ligt er aan waar ze koppelingen mee hebben. Revolut is een relatief nieuwe speler. Dat is iets anders als een Santander die ook in Nederland en Duitsland actief zijn.
William_H @supersnathan9419 juni 2023 02:04
Ze hoeven niet in Nederland actief te zijn. Als zij gewoon voldoen aan Europese regels voor het doorgeven van belastinginformatie, dan wordt dat gewoon keurig aan je Nederlandse belastingdienst doorgegeven. Zelfde met bijv. een Belgische bank die niet actief is in Nederland. Die geven gewoon de gegevens 1x per jaar door aan de NL belastingdienst. Dat zijn ze verplicht.
supersnathan94
@William_H19 juni 2023 09:12
Dus ligt het er geheel aan of ze die koppeling hebben gemaakt voor dit specifieke product. Met CRS moeten ze inderdaad überhaupt gegevens doorsturen naar iedere belastingdienst en zijn moeder, maar kan maar net zijn dat een bepaald product pas net op de markt is en ze dat jaar nog geen volledig rapport kunnen sturen of dat het in jouw specifieke geval niet een volledig jaar is en dan kunnen er nog wel eens foutjes insluipen.

Over het algemeen kun je er vanuit gaan dat een gemiddelde bank in de EU gewoon de gegevens doorgeeft aan onze belastingdienst want dat zijn ze gewoon verplicht, maar voor sommige producten kan het een jaartje niet helemaal goed gaan. En dat is ook niet erg, want het is nou niet zo dat het leven of dood situatie is.

Hoogstens een keer een fout die je over het hoofd ziet doordat de handmatig ingevulde gegevens niet helemaal
Correct zijn.
Frame164 @casper95616 juni 2023 16:19
Het lijkt willekeur als je niet in die branche zit.
S-Cript @sambalbaj16 juni 2023 15:42
wat ik niet snap is dat het argument was dat klanten zich niet hoefde te identificeren en dat is al jaren zo op Binance inc 'identiteitsbewijs'validatie.. en dat dit dus al 3 jaar of zo aan de gang is en nu dus
toch heel bijzonder dat binance overal in europa aan de wetgeving voldoet ,waarom is er anders europese wetgeving en de DNB deze speler dus 'wegstuurt'
keesdewit @sambalbaj17 juni 2023 15:16
Het zijn er maar 35 met een registratie. We begonnen ooit met meer dan 150 aanbieders, dus zo veel zijn er niet in geslaagd om te registreren.
Jonathan-458 @sambalbaj17 juni 2023 17:36
De anti-witwas regels treffen alleen de normale mensen en maken alles onnodig lastig, zeker als je een wereld burger bent.

Dit zorgt er alleen maar voor dat het nog meer ondergrond gaat, in 2019 is 60% van het zwarte geld al omgezet naar crypto.

Publieke Crypto platformen zullen ongetwijfeld gemakkelijker gemaakt hebben maar daar wordt zwart geld niet verhandeld.

Dit maakt opsporing alleen maar complexer.
bones @Boekenworm16 juni 2023 12:05
Hmm Kraken staat daar ook niet vermeld?
Elidibus @bones16 juni 2023 12:58
Dat vind ik ook opvallend, hopelijk krijgen die het nog rond, want ik vind het een hele fijne exchange
ennas7 @bones16 juni 2023 14:23
Voor zover ik weet is een registratie niet verplicht als de exchange zich niet to de Nederlandse consument richt (zoals reclame maken in Nederland, gebruik maken van iDeal, gebruik maken van de Nederlandse taal, etc).

Indien dit niet het geval is, hoor ik dat graag,
Vexxon @Boekenworm16 juni 2023 13:22
Hmmm dus welke zou hij bedoelen denk je?
Ozymandias @Boekenworm16 juni 2023 20:02
Dat zijn er niet veel. Maar beter hadden er helemaal geen bedrijven op die lijst gestaan.
mikeoke @Boekenworm17 juni 2023 17:31
In het register staat Revolut niet genoemd maar ze bieden ook Cryptodiensten aan.
Weet iemand of dit direct vanuit Revolut wordt aangeboden of worden de crypto diensten door een 3e partij aangeboden die wel officieel geregistreerd staat bij DNB?
Naast Crypto zie ik dat je ook bij hun je aandelen kunt beheren.

Bij DNB staat Revolut alleen geregistreerd als bank
https://www.dnb.nl/openbaar-register/?s=revolut
Tijanus @byorder17 juni 2023 09:53
Onze Rutte is een volkomen weerzinwekkende gladjakker, en er zijn een aantal landen waar somigge zaken echt beter geregeld zijn (Zwitserland, Scandinavië, ach, ook in Duitsland is de FDP voor minder wel eens op of onder de kiesdrempel gedrukt. Maar dat ligt dan toch echt aan 'de kiezers', en niet aan 'het systeem'), maar het kan natuurlijk ook altijd nog een heel stuk slechter.

De jongens van het 'snelle geld' illustreren dat maar al te vaak...
_Pussycat_ @byorder17 juni 2023 10:37
Corruptie? Zoals belastingontduiking, wat jij doet? Of de gemene corruptie die andere mensen doen?
supersnathan94
@_Pussycat_19 juni 2023 09:15
Wie zegt dat ie belasting ontduikt? Als ie niet meer in Nederland woont, wordt er hier in ieder geval niks ontdoken. We zijn geen VS, waar je hoe dan ook belasting betaald zolang je een paspoort hebt.
_Pussycat_ @supersnathan9419 juni 2023 12:25
Klopt, zoals hij het geschreven heeft kan hij idd geëmigreerd zijn. Het klonk voor mij niet zo.
supersnathan94
@_Pussycat_19 juni 2023 12:39
Nouja. Zin 1 is vrij duidelijk wat mij betreft. ;)
_Pussycat_ @supersnathan9419 juni 2023 12:51
Sjezus ik ben nogal blind blijkbaar. Ja daar valt niet over te discussiëren.
Rex 16 juni 2023 12:15
Kunnen ze niet gewoon een andere registratie gebruiken van een ander EU land? (Banken kunnen dat namelijk ook gewoon doen: Registratie in 1 land en opereren in heel de EU.)

In Spanje heeft Binance namelijk wel alles in orde kunnen krijgen. Daar hebben ze een lokale BV geopend en wordt alles met de Spaanse belastingdienst gedeeld.
glaswerk @Rex16 juni 2023 13:52
Dat gaat straks wel zo werken onder de Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR). Dat is een Europees raamwerk, waarbij vergunninghouders uit één land actief mogen zijn in andere EU-landen.

Op dit moment zijn alleen anti-witwasregels van kracht, hiervoor geldt de registratie alleen binnenlands.
Ablaze @glaswerk16 juni 2023 18:44
Waarom zijn de regels voor crypto assets anders dan voor banken? Kunnen ze niet gewoon hetzelfde toepassen?
Blokker_1999
@Ablaze18 juni 2023 17:05
Tuurlijk, maar heb je de vereisten voor een banklicentie al eens bekeken? Daar komt nog wel wat meer bij kijken dan bij de registratie die hier al niet gehaald is door het platform.
byorder @Ablaze16 juni 2023 22:51
Monopolie positie is alles
LOTG @Rex16 juni 2023 12:43
Volgens mij niet, als je financiële diensten wil aanbieden moet je een registratie bij de DNB hebben.

Je bent namelijk verplicht aan de Nederlandse wetgeving te voldoen, en dat betekend dat je gegevens met de Nederlandse belastingdienst moet uitwisselen.
Rex @LOTG16 juni 2023 13:48
Ik weet niet precies hoe het werkt en hoe het van toepassing is bij cryptohandelsplatformen, maar ik weet wel dat er "iets" is waarmee banken alleen maar in één EU land hoeven te registeren en daarmee in heel de EU diensten kunnen aanbieden.
Volgens mij noemen ze het "banking passport" of "passporting", en gebruiken dit vooral de nieuwe fintech banken om snel in heel de EU te kunnen opereren.

Maar misschien heb ik het fout, hoor. Misschien moet je alsnog geregistreert staan bij de DNB.
Stijnvi @Rex16 juni 2023 19:03
Het verschil zit m in het toezicht.
Als een bank of online broker van bijv. aandelen zich registreert bij een toezichthouder, dan vallen ze ook meteen onder het toezicht van die instantie.
Binnen de EU is het zo geregeld dat toezicht van één instantie voldoende is om in heel de EU te opereren, omdat alle instanties redelijk dezelfde richtlijnen hanteren voor toezicht. Dat komt namelijk voor een groot deel vanuit de ECB.

Bij crypto gaat dat anders. Als een crypto broker zich registreert, dan krijgen ze een licentie, maar er wordt geen toezicht gehouden op die broker. Die licentie is dus ook alleen in het desbetreffende land geldig.
Vandaar dat ze dus ook niet in heel de EU mogen opereren.
DexterDee Moderator General Chat @Rex16 juni 2023 14:02
Je hebt het niet fout, maar er is een verschil tussen crypto en fiat partijen. Een bank staat onder toezicht en heeft een banking license. Crypto partijen hebben voor nu slechts een registratie. Daarbij heeft de DNB een andere rechtspositie en wordt er op een groot aantal zaken niet gecontroleerd. Dit gaat in de toekomst wel veranderen als Nederlandse partijen onder MiCAR (markets in crypto-assets) toezicht moeten vallen. De verwachting is dat Crypto partijen dan wél pan-Europees zaken mogen doen met Europese burgers.
Supreme_One @LOTG16 juni 2023 14:25
Hoe kan het zo zijn dat Kraken, Kucoin, Okx, Bitfinex, Gate.io etc etc gewoon wel mogen blijven die zijn ook niet geregistreerd?
Ozymandias @Supreme_One16 juni 2023 20:11
Net zoals buitenlandse goksites actief zijn in Nederland zonder registratie bij de Kansspelautoriteit. Het is moeilijker om dergelijke activiteiten aan te pakken via nationale wetgeving. Ze zouden wel IP-adressen kunnen blokkeren, maar via VPN’s zijn die blokkades te omzeilen, zoals ook bij Torrentsites gebeurt.
Supreme_One @Ozymandias16 juni 2023 20:27
Dus dan kun je Binance dadelijk via VPN blijven gebruiken? Want bij sommige van deze exchanges die ik genoemd heb is KYC verplicht
Partyfart2016 16 juni 2023 12:00
Super balen. Ik wil nu niet (gedwongen) uitbetalen. Kan ik mijn bitcoins ook verhuizen? Geen idee hoe.
kitkat007 @Partyfart201616 juni 2023 12:03
Zet ze op een hardware wallet of stap over naar een andere exchange er zijn er genoeg. Die niet "officieel" in de EU opereren.

Bitfinex, Coinbase of Kraken.
etrans @kitkat00716 juni 2023 12:18
Coinbase heeft in Nederland cryptovalutadiensten aangeboden zonder dat het zich hiervoor heeft geregistreerd bij De Nederlandsche Bank.

De SEC (Amerikaanse Securities and Exchange Commission) heeft afgelopen week zowel Coinbase als Binance aangeklaagd
Wazzim @etrans16 juni 2023 12:58
Coinbase staat gewoon geregistreerd.
etrans @Wazzim21 juni 2023 14:48
Ik bedoelde dit: nieuws: Coinbase krijgt boete van 3,3 miljoen euro van DNB voor niet registre...
thomas1907 @etrans16 juni 2023 13:09
Coinbase heeft in Nederland cryptovalutadiensten aangeboden zonder dat het zich hiervoor heeft geregistreerd bij De Nederlandsche Bank.
Hier gaat de SEC helemaal niet over, en is ook niet waar de rechtzaak over gaat.

[Reactie gewijzigd door thomas1907 op 22 juli 2024 15:20]

d3x @kitkat00716 juni 2023 14:14
er zijn er ook die perfect geregistreerd zijn, en er is een verschil in elk land, dus je moet specifiek hiervoor naar NL kijken, want in BE is dit wel in orde.

En om te antwoorden @Partyfart2016 ik zou eerst kijken waar je naartoe wil en of je soms niet beter eerst naar een andere coin gaat om te veel transfer kosten te hebben bij verzenden van dat type coin of het eerst omzetten - verzenden - omzetten systeem. Op zich is binance in geen enkele van die zaken echt duur. Echter veelal van die locale NL dingen mogelijks een pak hoger. Ik gebruik die NL echanges niet dus kan je hier dus geen info over geven.

Als je echter niet weet hoe, dan stel ik mij wel wat vragen... soit.

[Reactie gewijzigd door d3x op 22 juli 2024 15:20]

telenut @d3x16 juni 2023 14:50
omzetten kost ook geld... en dat zal doorgaans meer zijn dan gewoon verplaatsen van wallet.
Gewoon van éne crypto exchange naar andere dus. Met wat geluk werken die via lightning samen en kost het zelfs nog minder.
Of ik zou zeggen, gewoon alles verdoen en genieten van de winst :-) Maar het is er toch niet direct de juiste moment voor... maar wanneer wel weer hé
marijnhop @kitkat00716 juni 2023 12:25
Een hardware wallet is natuurlijk altijd de beste keuze. Maar als je een exchange zoekt, dan is Kraken een goeie optie. Je kunt daarbij ook relatief snel euro's storten en opnemen.
Solidsnake1 @kitkat00716 juni 2023 12:56
Ik gebruik zelf etoro
SjonnieK @Solidsnake116 juni 2023 18:02
dat vind ik een vervelende exchange, je kunt geen kleine bedragen handelen en of storten/opnemen. Moet met minimaal 50 euro en de interface is ook mega onduidelijk.
Solidsnake1 @SjonnieK16 juni 2023 18:11
De interface vind ik juist heel gebruikersvriendelijk
djwice @Partyfart201616 juni 2023 13:01
Gewoon een goede hardware wallet instructies volgen en via https://bitonic.nl/ kopen en verkopen.

Deze Bitonic is een Nederlandse partij die al jaren gewoon legaal werkt. Op je bank afschrift staat netjes hoeveel bitcoin je gekocht hebt of verkocht.

Dus geen belastingdienst of DNB zal er problemen mee hebben.

En ook handig voor jezelf, je kunt dan gewoon via je bank een csv exporteren met al je BTC van en naar EURO transacties en hun toenmalige EURO waarde. Zo kun je zien hoe jouw toenmalige aankopen zich verhouden tot de huidige koers.

[Reactie gewijzigd door djwice op 22 juli 2024 15:20]

thomas1907 @djwice16 juni 2023 13:13
Bitonic heeft wel hele hoge kosten (lijkt het).
Als ik nu 1 bitcoin wil kopen op bitonic kost het mij 23585.16, terwijl de (euro) prijs op Binance 23392.02 is, en op kraken rond de zelfde prijs hangt.

Zelfs Bitcoin Meester (ja van die irritante reclames!) doet het nog beter, 23438

[Reactie gewijzigd door thomas1907 op 22 juli 2024 15:20]

thunder8 @thomas190716 juni 2023 13:50
Als je puur BTC wil kopen/verkopen, dan kan je naar BL3P gaan, dat is de exchange van bitonic. Die heeft wel betere koersen. Tegenwoordig heb je daar geen invite meer voor nodig zover ik begrepen heb. Bitonic is meer een OTC service met hogere fee.
djwice @thunder816 juni 2023 15:22
Jep inderdaad, https://bl3p.eu/nl/ hanteert een 0,25% fee.
t-force @djwice16 juni 2023 13:39
Via Bittr kan je ook rechtstreeks BTC kopen.
En de kosten wat mij betreft prima.
Is geregistreerd in Zwitserland, wordt gerund door een Nederlander die met naam en toenaam op de site staat.
https://getbittr.com
bones @Partyfart201616 juni 2023 12:06
Gewoon overboeken naar een wallet bij coinbase, of nog beter op een hardware wallet zoals een Ledger.
glennoo @bones16 juni 2023 12:42
een hardware wallet zoals een Ledger
Die dan weer juist niet gezien het hele "Recovery"-debakel. Dan kun je beter een Trezor pakken.
YCAdeJong @glennoo16 juni 2023 13:29
https://beincrypto.com/cy...rezor-wallet-old-exploit/
glennoo @YCAdeJong16 juni 2023 14:49
Altijd nog beter dat het device zelf eerst gejat moet worden dan dat je private key ergens in een database bij een bedrijf rondzwerft, nietwaar?
Hawkysoft @YCAdeJong16 juni 2023 13:47
Eerst lezen.. je moet wel fysiek toegang hebben.. als jij je private key of je passphrase op een papiertje schrijft is dat veiliger? ;)
Waah @Hawkysoft16 juni 2023 13:58
Maar wat heb je aan een pinpas waar je de code vanaf kan lezen? :+
want dat is eigenlijk wat hier gebeurd is.

Het idee is juist dat je zowel de code als de wallet moet hebben. :Y)
Hawkysoft @Waah16 juni 2023 14:18
Het is geen pinpas, of heb jij je bank account ook op jouw device thuis? ;)
Waah @Hawkysoft16 juni 2023 14:43
Nee het is nog erger, het is directe toegang tot je rekening. Geen e-dentifier nodig als ze de seedphrase van het device hebben gelezen :Y)

Met een pinpas heb je nog restricties als ze je pincode zouden kunnen uitlezen. Hier hebben ze gewoon unrestricted access tot je "bankrekening" en kunnen ze het zo wegsluizen :X
Partyfart2016 @bones16 juni 2023 12:43
Tutorial gevonden, is nu processing...
Aat @Partyfart201616 juni 2023 12:55
als je het voor elkaar hebt, zou je de tutorial willen delen?
Partyfart2016 @Aat16 juni 2023 13:05
Tuurlijk, bij deze: https://www.gfinityesport...ase-btc-withdraw-receive/
Aat @Partyfart201616 juni 2023 13:15
Dank u, ik had je graag een +1 gegeven, maar mijn moderatiescore is <.5
Partyfart2016 @bones16 juni 2023 12:28
Gaaf, is er een tutorial online?
Hatsjoe @Partyfart201616 juni 2023 12:44
Ongetwijfeld vind je er wel eentje wanneer je daarop Googelt.
Partyfart2016 @bones16 juni 2023 12:54
Gelukt, thx voor de tip!!
Oon @Partyfart201616 juni 2023 12:27
Je kunt voor 17 juli nog gewoon je bitcoins naar een andere wallet sturen
Ablaze @Oon16 juni 2023 13:19
Kan ook na 17 juli.
Deposits kunnen tot die datum, withdrawals kunnen daarna ook nog.
Oon @Ablaze16 juni 2023 18:20
Maar withdrawals ook *als bitcoin* naar een andere wallet? Of alleen naar een bank?
Ablaze @Oon16 juni 2023 18:30
Juist crypto withdrawals wel. De finance producten niet meer.

Crypto withdrawals will remain available. Assets remain backed 1:1 and are available to withdraw at any time. Binance encourages users to withdraw their assets from the Binance platform.
glatuin @Partyfart201616 juni 2023 12:56
Je zou ook kunnen overboeken naar Defi; bijv de trust wallet van Binance.
luuk99 @Partyfart201616 juni 2023 12:58
Verhuizen naar Trustwallet
kaltun @Partyfart201616 juni 2023 15:14
Not your keys = not your coin
byorder @Partyfart201616 juni 2023 22:53
Je kunt ze naar shido wallet verplaatsen (app store) en shido Dex gebruiken voor traden
old_spice 16 juni 2023 12:40
Wat is een andere goede exchange die stabiel is en waar je ook kan staken?
ennas7 @old_spice16 juni 2023 13:53
Kraken
Jabba @old_spice16 juni 2023 14:57
Kraken, maar zou sowiezo geen grote bedragen op een exchange laten staan, beter in een eigen wallet en vanuit daar staken
old_spice @Jabba16 juni 2023 15:52
Hoe kan je vanuit een eigen wallet staken op een exchange?
ennas7 @old_spice16 juni 2023 16:19
Niet. Of je staked op een exchange of met je eigen wallet. Voor zover ik weet kan je met de Ledger hardware wallets staken.
Mystikal 16 juni 2023 11:53
Zit je automatisch op het Nederlandse platform? Ik heb al jaren geleden een account geopend toen ze nog niet in Nederland zaten? Wat betekent dat voor die gebruikers en hun geplaatste crypto.
SpoekGTi @Mystikal16 juni 2023 11:55
Binance raadt Nederlandse gebruikers hoe dan ook aan om zelf posities te sluiten en hun geld op te nemen. Dat blijft ook na 17 juli mogelijk. Ook blijft de conversiemarkt waarmee euro's en USDT uitgewisseld kunnen worden om opnames in euro's mogelijk te maken beschikbaar.

Dit, redraws of conversies naar USDT blijven bestaan, maar je kan niets meer kopen of naar andere valuta's traden.
stevenw64 @SpoekGTi16 juni 2023 12:15
Maar je kunt geen euro’s opnemen. Is geblokkeerd in Nederland. :|
SpoekGTi @stevenw6416 juni 2023 12:17
Dan mik je het naar een ander platform op de goedkoopste manier en laat je het daar uitkeren
xoniq @SpoekGTi16 juni 2023 15:27
Zoals Bitvavo
byorder @stevenw6416 juni 2023 22:58
Maak een account op shido.io transfer vraag je credit kaart aan en je hebt je euros
Justevo @SpoekGTi16 juni 2023 12:25
Dus als je intentie is om het gewoon op Binance te laten staan hoef je eigenlijk niks te doen?
SpoekGTi @Justevo16 juni 2023 12:32
Correct, maar je kan dus straks niet meer traden voor iets anders behalve USDT
XC9 @SpoekGTi16 juni 2023 13:25
Waar lees jij dat conversies naar USDT blijven bestaan? Ik heb mail gehad van Binance en daar staat dat alleen conversie tussen EUR en USDT blijft werken.
hottestbrain 16 juni 2023 11:55
De opname in euro's is echter in Nederland stopgezet: zowel via de VISA methode als de Advcash methode zijn in Nederland niet meer mogelijk.
Gricicool @hottestbrain16 juni 2023 12:31
Enig idee hoe je dan je geld van dit platform kan terughalen?
hottestbrain @Gricicool16 juni 2023 12:40
Ik had nog een litebit account. Alles naar XRP omgezet en een deposit naar dat account, waarvandaan ik het kon storten op mijn bankrekening
workermaster @hottestbrain16 juni 2023 13:21
Ik ga deze week hetzelfde doen. Vervelend dat we niet gewoon direct kunnen laten uitbetalen op Binance.
iqcgubon @workermaster16 juni 2023 14:28
De toekomst van bankieren, jongens! /s
Waah @iqcgubon16 juni 2023 14:46
Hier krijg je nog de kans om het over te zetten :+ das al meer dan bij IceSave het geval was :9
bilgy_no1 @Waah16 juni 2023 15:18
Maar de IceSave klanten hebben uiteindelijk allemaal al hun geld terug gekregen. De meesten via depositogarantiestelsel, sommigen (die meer dan €100.000 hadden staan) kregen het restant pas later.

Dat kun je bij FTX vergeten.
Waah @bilgy_no116 juni 2023 15:37
FTX was ook geen bank :+
bilgy_no1 @Waah16 juni 2023 20:57
Lees even de context terug svp
Waah @bilgy_no116 juni 2023 22:17
Ja, dat ging over niet direct vanaf Binance over kunnen maken naar je eigen "ouderwetse" rekening.

Het mooie van "de nieuwe bank" is dat je gewoon beheer hebt over je eigen rekening. Je kunt het bij Binance stallen, maar ik dit geval kun je het versturen naar elke andere "nieuwe" bank of een eigen Wallet. Je zit dus helemaal niet vast.

Een eigen (software) Wallet is zo aangemaakt. Dus je hebt het zo verstuurd als je haast hebt. Vanuit veel Wallets kun je direct omwisselen voor een andere roken, iets met een vaste waarde (gekoppeld aan de dollar) of naar een store of value (zoals BTC).

Als Binance geen vergunning voor elkaar heeft gekregen kunnen ze dus ook geen euro's terugstorten. Dat is onhandig, maar aangezien je het zo naar je eigen Wallet kan sturen of een andere Exchange kun je nog altijd bij je geld.

Maar sowieso is het niet aan te raden om geld voor lange tijd op dit soort Exchanges te laten staan. Een eigen Wallet is gewoon veiliger.

[Reactie gewijzigd door Waah op 22 juli 2024 15:20]

ennas7 @Gricicool16 juni 2023 14:26
Kraken (en volgens mij Coinbase ook) biedt aan om op te nemen via SEPA.

1. Crypto's omzetten naar BTC/USDT/USDC
2. BTC/USDT/USDC sturen naar Kraken/Coinbase
3. BTC/USDT/USDC omzetten naar EUR
4. EUR naar je bankrekening sturen
Lurtz @hottestbrain16 juni 2023 12:24
gelukkig een tijd terug alles verhuist naar coinbase vanwegen bovenstaande.
d3x @hottestbrain16 juni 2023 14:24
Leg dan eens uit hoe de visa methode stopgezet is? want het is een visa kaart met een europese bank erachter. Het enige dat Binance mogelijks gedaan heeft is het VISA gebruik disabled voor NL, daar lees ik echter niks van terug.
itcouldbeanyone @d3x16 juni 2023 15:32
betekent dat ik de binance debit card nu niet meer kaan gebruiken?
AlphaWierie 16 juni 2023 11:57
Heel jammer. Binance was mijn hoofd platform. Had vaak goede staking tarieven en een groot portfolio aan coins. Inmiddels alles maar weer overgezet naar een ander platform.
Toch apart om te zien dat een Binance, wat verreuit het grootste platform was met gemak wordt gesloopt. Dit beloofd niet veel goeds voor de crypto wereld.
d3x @AlphaWierie16 juni 2023 14:27
in de landen waar de overheid niet wil meewerken...echter zijn er veelal meerdere locale crypto initiatieven. Het probleem is dat Binance een bepaalde standaard heeft van user rechten en activatie van account. Als dit dus niet voldoet in dit geval aan de NLbank dan krijg je dus dit....

Als Binance zich toch terug wil nestelen zullen ze hun proces moeten aanpassen om te voldoen voor NL. Dat zal een afweging zijn tov dev, kost, initiatief, gain, etc....
Politicfrustati @AlphaWierie16 juni 2023 15:05
Hier ook een binance gebruiker al reeds voor jaren !
Het begint er toch wel erg op te lijken dat het grote geld de elite wereldwijd toch weer een manier heeft gevonden om de 99% gewone crypto investeerders armer te maken. Eens iedereen zijn geld kwijt is, maken ze crypto mainstream en verdienen ze terug bakken geld zonder ook maar iets te hoeven doen.
De verhalen die nu uit USA komen ivm met de SEC zijn pure manipulatie van crypto !
De SEC is dan een organisatie die betaald word met belastinggeld van de Amerikanen.
kitkat007 16 juni 2023 12:07
Jammer het was een goede platform met leuke extratjes (debit kaart met cashback). De interface was wel echt slecht geworden na 100 nieuwe features maar met thirdparty software kon je er wel fijn mee handelen.

Ze gaan zwaar weer tegemoet... ik stel voor om maar ook je positie in BNB's te verlagen mocht je die hebben.
WhatsappHack
@kitkat00716 juni 2023 12:15
Ik heb kennelijk wat TRON staan op BNB, maar om die te verplaatsen naar een andere chain heb ik blijkbaar BNB nodig die ik niet kan aankopen/omwisselen met andere crypto op BNB. Beetje vaag, dan zit het vast. :P
marijnhop @WhatsappHack16 juni 2023 12:37
Op Kucoin kun je wel wat BNB kopen mocht dit de moeite waard zijn.
byorder @kitkat00716 juni 2023 23:00
Check shido.io voor nieuwe kaart
Justevo 16 juni 2023 12:22
Crypto withdrawals remain available after July 17th.

Dus ik kan na 17 juli nog steeds alles eraf halen zonder problemen?
Verwijderd @Justevo16 juni 2023 12:29
Ja. Alleen niet handelen en storten.
electricretard 16 juni 2023 17:24
Waarom kan ik niet op-outen van """"berscherming"""" door de overheid? Ik hoef niet beschermd te worden, laat mij lekker Binance gebruiken. Als ik mijn geld kwijt raak kom ik ook niet bij de overheid huilen.
DrWaltman @electricretard16 juni 2023 19:15
Dat kan door te emigreren.
Weicool @DrWaltman17 juni 2023 02:49
Maar emigreren naar waar? Litouwen is een derdewereldland uit de voormalige Sovjet Unie die op elk moment door Putin binnen gevallen kan worden..
DrWaltman @Weicool26 juni 2023 23:28
precies. Als je het goede wilt van deze economie moet je dat maar accepteren.
electricretard @DrWaltman17 juni 2023 14:09
Dus de slimme en zelfstandige mensen moeten maar lijden onder de domme massa die een hand boven het hoofd gehouden moet hebben door de overheid. aNdErS gA jE mAaR eRgEnS aNdErS wOnEn!11!!
rookie no. 1 @electricretard16 juni 2023 21:47
De wet- en regelgeving gaat er ook echt niet om om jou te beschermen, maar vooral de overheden zelf. Tenminste, zo zie ik het.

Net zoiets als het gokken illegaal maken/reguleren en dan groot aandeelhouden van het grootste gok paleis van het land (Holland Casino).

Laat ons lekker gokken inderdaad :)

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