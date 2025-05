FTX-medeoprichter en voormalige vriendin van FTX-ceo bekennen schuld aan fraude

Caroline Ellison en Zixiao 'Gary' Wang hebben bekend betrokken te zijn aan fraude bij het cryptobedrijf FTX en daarbij te hebben bijgedragen aan het failliet gaan van de beurs. Ellison en Wang zijn beiden op borgtocht vrijgelaten.

De eerste verdachte, Ellison, was ceo van FTX-zusterbedrijf Alameda Research en wordt beschuldigd van diverse soorten fraude en het witwassen van geld, aldus het Amerikaanse Department of Justice. Hiervoor riskeert de voormalige vriendin van de al opgepakte FTX-ceo Sam Bankman-Fried een gevangenisstraf van maximaal 110 jaar. Alameda Research ontving meer dan tien miljard dollar van cryptobeurs FTX, bestaande uit investeringen van klanten van die laatstgenoemde. Hier verdween vervolgens naar verluidt minstens een miljard dollar.

Gary Wang wordt grotendeels van dezelfde misdaden verdacht; hij pleegde volgens de openbare aanklagers ook verschillende soorten fraude, maar wordt niet verdacht van witwassen. Hij kan hiervoor een maximale gevangenisstraf van 50 jaar krijgen. Wang was naast Bankman-Fried oprichter van het cryptovalutaplatform FTX.

Beide verdachten werken volgens het DOJ mee aan het onderzoek, waardoor ze naar verwachting een lagere gevangenisstraf krijgen dan hierboven beschreven. Beiden zijn momenteel op borgtocht vrijgelaten voor een borgsom van 250.000 dollar per verdachte.

FTX kwam begin november negatief in het nieuws nadat de ceo van Binance besloot om aan FTX gekoppelde tokens te verkopen. Dit deed hij in reactie op het vermoeden dat FTX samenwerkte met Alameda Research en dat er indirect geld van de cryptobeurs naar dat bedrijf werd gesluisd, iets wat FTX juist beweerde niet te doen. Daaropvolgend probeerden veel klanten hun geld terug te krijgen, wat het gebrek aan liquiditeit van FTX blootlegde. Het cryptoplatform stortte ineen en niet veel later werd duidelijk dat er mogelijk op grote schaal fraude gepleegd werd.