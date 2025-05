Indiase autoriteiten vallen callcenters binnen op verdenking van helpdeskfraude

Het Indiase Central Bureau of Investigation, ofwel CBI, heeft donderdag laten weten dat het actie heeft ondernomen tegen verschillende callcenters die worden verdacht van helpdeskfraude. Of er arrestaties zijn geweest, is niet bekend.

Het CBI meldt dat het 76 locaties heeft onderzocht verspreid over verschillende regio's in India. Daarbij heeft het in totaal 32 telefoons, 48 laptops/harde schijven, beelden afkomstig van twee servers, 33 simkaarten, dumps van vijftien e-mailaccounts en een onbekend aantal USB-sticks in beslag genomen. Ook zijn er diverse bankrekeningen geblokkeerd.

De autoriteiten verdenken de callcenters ervan dat ze zich voordeden als helpdeskmedewerkers van Microsoft en Amazon. Ze namen contact op met de klanten van deze bedrijven om toegang te kunnen krijgen tot bankrekeningen en persoonlijke gegevens. De callcenters hadden het gemunt op klanten uit onder andere de VS, het VK en Duitsland. Microsoft en Amazon hebben meegewerkt aan het onderzoek naar de callcenters. Volgens de bedrijven zijn er in ieder geval 2000 van hun klanten slachtoffer geworden van helpdeskfraude door deze callcenters.