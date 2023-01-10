OM eist 4,5 jaar cel voor man die 300.000 euro stal met bankhelpdeskfraude

Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft 4,5 jaar celstraf geëist voor een 24-jarige man die in 2021 voor ruim 300.000 euro zou hebben gestolen met bankhelpdeskfraude. Hij kocht volgens het OM lijsten met persoonsgegevens en vroeg slachtoffers een remote access-tool te installeren.

De 24-jarige man uit Assen kocht online 'lijsten met willekeurige persoonsgegevens' en belde hiermee mensen op, waarbij hij zich voordeed als bankmedewerker, zegt het OM. Hij zou hebben gezegd dat er verdachte transacties waren gezien en zou slachtoffers hebben gevraagd een virusscanner te installeren. In werkelijkheid installeerden slachtoffers een remote access-tool.

Na het installeren van de tool vroeg de verdachte het slachtoffer volgens het OM geld over te maken naar een PayPal-account. Soms zou de verdachte het geld zelf hebben overgemaakt. "Het beeld gaat dan heel even op zwart en daarna is er geld weg, veel geld vaak", zegt de officier van justitie.

De verdachte zou zo voor 650.000 euro schade hebben berokkend, waarvan 350.000 euro door banken kon worden teruggehaald. Hij stal dus 300.000 euro, waarmee hij volgens het OM merkkleding kocht. In totaal zijn er 64 aangiften gedaan tegen de verdachte, waarvan er 'ruim 50 op de tenlastelegging zijn terechtgekomen'. De man zou het geld in vijf maanden tijd hebben gestolen.

Op de telefoon van de verdachte zijn lijsten met zo'n 5000 telefoonnummers en 1000 persoonsgegevens gevonden. Telefoonnummers die voor de bankhelpdeskfraude zijn gebruikt, zouden ook zijn terug te leiden naar de verdachte. De politie zou daarnaast hebben meegeluisterd met gesprekken.

De verdachte ontkent. Het OM spreekt over mededaders die samenwerkten met de verdachte. Of tegen deze verdachten ook celstraf is geëist, is niet duidelijk. De rechtbank Noord-Nederland doet op 7 februari uitspraak.