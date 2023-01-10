OM eist 4,5 jaar cel voor man die 300.000 euro stal met bankhelpdeskfraude

Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft 4,5 jaar celstraf geëist voor een 24-jarige man die in 2021 voor ruim 300.000 euro zou hebben gestolen met bankhelpdeskfraude. Hij kocht volgens het OM lijsten met persoonsgegevens en vroeg slachtoffers een remote access-tool te installeren.

De 24-jarige man uit Assen kocht online 'lijsten met willekeurige persoonsgegevens' en belde hiermee mensen op, waarbij hij zich voordeed als bankmedewerker, zegt het OM. Hij zou hebben gezegd dat er verdachte transacties waren gezien en zou slachtoffers hebben gevraagd een virusscanner te installeren. In werkelijkheid installeerden slachtoffers een remote access-tool.

Na het installeren van de tool vroeg de verdachte het slachtoffer volgens het OM geld over te maken naar een PayPal-account. Soms zou de verdachte het geld zelf hebben overgemaakt. "Het beeld gaat dan heel even op zwart en daarna is er geld weg, veel geld vaak", zegt de officier van justitie.

De verdachte zou zo voor 650.000 euro schade hebben berokkend, waarvan 350.000 euro door banken kon worden teruggehaald. Hij stal dus 300.000 euro, waarmee hij volgens het OM merkkleding kocht. In totaal zijn er 64 aangiften gedaan tegen de verdachte, waarvan er 'ruim 50 op de tenlastelegging zijn terechtgekomen'. De man zou het geld in vijf maanden tijd hebben gestolen.

Op de telefoon van de verdachte zijn lijsten met zo'n 5000 telefoonnummers en 1000 persoonsgegevens gevonden. Telefoonnummers die voor de bankhelpdeskfraude zijn gebruikt, zouden ook zijn terug te leiden naar de verdachte. De politie zou daarnaast hebben meegeluisterd met gesprekken.

De verdachte ontkent. Het OM spreekt over mededaders die samenwerkten met de verdachte. Of tegen deze verdachten ook celstraf is geëist, is niet duidelijk. De rechtbank Noord-Nederland doet op 7 februari uitspraak.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 10-01-2023 16:18 79

10-01-2023 • 16:18

79

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Reacties (79)

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wildhagen
10 januari 2023 16:21
Goede zaak, hoewel de eis nog wel wat hoger zou mogen van mij. De schade die dit soort criminelen aanrichten aan hun slachtoffers is soms echt enorm, en heeft enorme financiele én psychische impact op de slachtoffers.

Hopelijk vonnist de rechter ook in de orde van grootte van de eis. Zou dan tenminste eens écht afschrikwekkend werken tegen soortgelijke criminelen.
De verdachte ontkent.
Sure. Alle gevangenissen zitten immers boordevol onschuldigen, als we henzelf moeten geloven. Als hij ontkent, hoe komt hij dan aan 5000 telefoonnummers van slachtoffers? Zacht gezegd niet heel erg geloofwaardig natuurlijk om dan nog te gaan ontkennen.
Robbierut4 @wildhagen10 januari 2023 16:33
Goede zaak, hoewel de eis nog wel wat hoger zou mogen van mij.
Keer op keer wijst onderzoek uit dat strenger straffen niet zorgt voor een lagere criminaliteit.
Er is zelfs veel bewijs dat kortere straffen en meer intensieve begeleiding na de straf beter is voor re-integratie en het voorkomen van nieuwe overtredingen.
blackmilo @Robbierut410 januari 2023 17:02
Wat je nu zegt is dat je eerst iemand een strafbaar feit moeten laten begaan waarna je hem daarna in de watten legt dus een "tik op de vingers"?

Het artikel wat je aanhaalt gaat over een mogelijke herhaling van een strafbaar feit, het gaat niet over het voorkomen van een eerste keer. Een hoge straf is een middel wat behoort af te schrikken om een eerste keer te voorkomen.

In dit geval heeft iemand niet een keer een diefstal begaan, maar hoogstwaarschijnlijk 50 keer. Dus je kan dat voorkomen van herhaling wel vergeten, gewoon goed straffen met dikke boetes (betaal je eigen celstraf maar).

(edit, ik heb de links die je toegevoegd heb nog even gelezen maar er is nergens een link te vinden naar een gedegen onderzoek)

[Reactie gewijzigd door blackmilo op 22 juli 2024 15:47]

robertlinke @blackmilo11 januari 2023 10:28
de strafmaat is niet echt afrschrikkend, els iets crimineels doet ga je er meestal wel vanuit dat je niet gepakt word. de pak kans daarom vergrootten is van grotere waarde voor afschrikking, dan de strafmaat zelf.
Frame164 @Robbierut410 januari 2023 17:01
Criminelen laten zich niet weerhouden door de kans dat ze worden gestrafd. Of ze denken er helemaal niet over na, of ze denken dat ze zo slim zijn dat ze niet gepakt kunnen worden. Dus inderdaad, de hoogte van de straf werkt niet om het te verminderen. En 4,5 jaar opgesloten zitten is echt heel lang voor een persoon.Langer zorgt niet voor andere resultaten.
Yi-Long @Robbierut410 januari 2023 17:08
Je bedoelt dat er bij strengere straffen geen, of niet genoeg, afschrikwekkende werking vanuit gaat naar potentiële criminelen, wat je uit de statistieken zou kunnen teruglezen.

Dat zou kunnen, geen idee, al kun je je wellicht ook afvragen of we doorgaans zwaardere straffen zien in maatschappijen waar sowieso weinig sociaal beleid is, wat dus ook kan bijdragen aan de afwegingen bij een persoon om wel/niet het criminele pad op te gaan.

Maakt me in dit geval ook weinig uit. Zet 1 zo’n figuur 5 jaar vast en dan weet je zeker dat je de komende 5 jaar geen last van hem/haar hebt. Zet hem/haar 10 jaar vast en dan heb je 10 jaar geen last van hembhaar. Hoe anderen met die informatie om gaan is aan hen, maar van die ene crimineel heb je dan in ieder geval voorlopig geen last meer.

En wat betreft reintegratie, ik heb niet het gevoel dat onze overheid zich daar de laatste jaren nou zo heel erg om bekommert. Overal is zwaar op bezuinigd en iedereen moet de eigen boontjes doppen, dus het lijkt me sterk dat onze NL reïntegratietrajecten, nazorg, controle, etc, van dusdanig hoog niveau zijn dat het veel van die figuren na hun straf op het rechte pad houdt.

Maar goed, dat laatste zijn aannames van mijn kant, misschien is er juist wel gigantisch hard in geïnvesteerd de laatste jaren. Geen idee.

Vind ik ook geen prioriteit in de discussie btw. Bescherm de maatschappij gewoon tegen dit soort uitwassen door ze vast te zetten, en ze geen schade meer kunnen aanrichten.
Tomatoman @Robbierut410 januari 2023 19:17
Een straf is niet alleen bedoeld om nieuwe delicten te voorkomen. Een straf is volgens de wetgever ook expliciet bedoeld als vergelding voor het delict.
Eren @Robbierut410 januari 2023 21:38
300k en maar 4.5 jaar celstraf.Dat is 66000 per jaar niet slecht. Verdient beter dan iemand met een bachelor diploma :+ . De gevangenisen in Nederland vallen reuze mee als je het vergelijkt met de Verenigde Staten.

De €300.000.00 dat meneer heeft gestolen zullen de slachtoffers waarschijnlijk ook niet terugzien.

Ik zou minimum 10 jaar willen zien en aan de hand van de gedrag en progressie eerdere vrijlating.
thunder8 @Robbierut411 januari 2023 09:09
Het gaat om de afschrikwekkende werking van hogere straffen voor nieuwe potentiële daders. Leuk dat onderzoek uitwijst dat daders met kortere straffen en intensieve begeleiding na de straf minder recidiveren, maar dan is het kwaad in eerste instantie al geschied, anders zou het geen daders zijn. Zorgen dat mensen in eerste instantie al niet proberen om mensen op te lichten via dit soort methoden is het beste, dan zijn er ook geen slachtoffers en hebben we ook geen intensieve trajecten nodig bij re-integratie.
Robbierut4 @thunder811 januari 2023 09:23
Zoals @Frame164 hierboven ook al aangeeft. Criminelen denken dat ze niet gepakt worden, dat ze ermee weg gaan komen. Afschrikwekkende functie wordt dus niet hoger als de straf hoger is. Anders zou er in landen met de doodstraf geen enkele wet meer overtreden worden toch?
thunder8 @Robbierut411 januari 2023 09:39
Dat heeft ook weer te maken met de pakkans. Als je de doodstraf invoert voor bepaalde criminele handelingen en vervolgens geen handhaving hebt, denken genoeg criminelen dat ze ermee weg kunnen komen, omdat ze zichzelf slimmer vinden dan de handhaving. De risk/reward ratio is dan te positief.

Naar mate er meer criminelen gepakt worden voor een bepaald misdrijf en dit ook in de media wordt opgepakt, zal voor hen duidelijk zijn dat een bepaalde tak van criminaliteit niet lonend is, omdat de kans te groot is dat je wordt gepakt als je het doet. En als er dan ook nog een flinke straf aan hangt, wordt de drempel alleen maar hoger. En wat door anderen ook wordt aangehaald, des te langer een dader vastzit, des te langer deze niet meer iemand tot slachtoffer kan maken. Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten.
Rokuro @thunder811 januari 2023 11:51
Als er morgen wordt bepaald dat we in Nederland jaywalking ook strafbaar maken, boete van €100, denk je dat er minder mensen zullen oversteken zonder zebrapad of dat er veel meer boetes zullen worden uitgedeeld? Er staat levenslang op moord en toch blijven mensen dat ook doen. Het is heel moeilijk om onderzoek te doen naar wat leid tot lagere misdaad, maar wat wel opvalt is dat landen met relatief lichte gevangenisstraffen en een goed sociaal vangnet ook de beste cijfers hebben qua criminaliteit.

Zo behoren Scandinavische landen en ook Nederland al jaren tot de top wat betreft recidive en misdaad cijfers (als in misdaad daalt en recidive percentage is laag). Misdaad daalt elk jaar in Nederland. Vergelijk dat met bijvoorbeeld in Amerika, waar ze werken met mandatory minimums, en in het algemeen veel harder straffen. Daar is gewelddadige misdaad sinds 2014 alleen maar gestegen.

[Reactie gewijzigd door Rokuro op 22 juli 2024 15:47]

Douweegbertje @Robbierut410 januari 2023 16:58
Technisch gezien is het voorkomen van nieuwe overtredingen het beste te voorkomen als de gene die dat constant doet, gewoon niet meer in de samenleving voorkomt. Het valt mij ook steeds op dat er continue onderzoek gedaan wordt door een bepaald segment in de bevolkingslaag die potentieel minder kans heeft om zelf slachtoffer te zijn. Zeg maar het segment dat niet in risico gebieden woont, boven modaal verdient, een goede opvoeding (lees: scholing, opvoeding) heeft, en dan serieus met droge ogen verkondigd dat een lagere straf goed is voor de nabestaanden?

Het is natuurlijk ook leuk om een bron van de reclassering te nemen, om aan te geven dat de reclassering heeeel goed is. (sarcasme).

Ik heb niet eens zin of de behoefte om alle linkjes te posten naar
- mensen die continue terugvallen en de meest gruwelijke dingen doen
- mensen die ontsnappen van de instellingen omdat ze zo speciaal zijn dat de gevangenis te 'zwaar' is en vervolgens nog meer ellende maken
- slachtoffers die zien dat iemand eigenlijk wegkomt met een lullig strafje terwijl hun leven compleet kapot is gemaakt

Dus nee, ik ben het niet eens met je doch wat simpele "bronnen" en eigen mening.
Alxndr @Douweegbertje10 januari 2023 17:13
Het valt mij ook steeds op dat er continue onderzoek gedaan wordt door een bepaald segment in de bevolking
Om gedegen onderzoek te doen waar je wat aan hebt, heb je nu eenmaal een opleiding nodig.

Zeg maar het tegenovergestelde van lekker makkelijk tegen zijn, ongefudeerde populistische claims maken, er dingen bij halen die helemaal niet gezegd of gesuggereerd worden en dan ook nog hardop durven zeggen dat je geen zin hebt om ook maar iets te onderbouwen met feiten en (betrouwbare) bronnen.
Douweegbertje @Alxndr10 januari 2023 17:26
Net als Trouw die refereert aan onderzoeken en daar geen bronnen/referenties voor geeft, wel serieus nemen, net als de reclassering.nl

Over ongefundeerde populistische claims gesproken.
Rokuro @Douweegbertje11 januari 2023 11:03
Het is ook te bewijzen met betere bronnen, helaas alleen niet van Nederlandse bodem. Het komt er wel op neer in bijna alle studies die hiernaar worden gedaan dat lagere straffen en betere reclassering leiden tot lager recidive (3% voor kortere gevangenis tijd, 7% voor taakstraf ipv gevangenis.). Het onderzoek van de eerste bron is vrij oud (1999) maar ook uit nieuwer onderzoek (2016) blijkt dat bij kleine vergrijpen langere straffen leiden tot hoger recidive. Ook betere educatie programma's helpen recidive te verlagen, met ongeveer 33%(2017). Bij elkaar zijn deze onderzoeken gebaseerd op 400.000+ gevangenen dus dit zijn geen anekdotische bewijzen. Het zijn voornamelijk onderzoeken gebaseerd om Amerikaanse gegevens dus het zal niet 1 op 1 overeenkomen in Nederland, maar in alle onderzoeken wordt onderbouwt dat de resultaten ook in het algemeen gelden.

Specifiek in Nederland is er wel een onderzoek uit 2009 waar ook uit bleek dat bij taakstraffen in plaats van gevangenisstraf het recidive 20% lager was, 50% bij taakstraf en 70% bij gevangenisstraf. Ook dit onderzoek heeft wel tekortkomingen, er is namelijk gekeken naar 4200 mensen die voor het eerst werden veroordeeld in 1997. Helaas is dit wel het meest recente en nog een beetje gerenommeerd Nederlandse onderzoek dat ik kan vinden.

Uit dit enorme onderzoek (2022) blijkt wel dat het recidive percentage onder jeugdigen de afgelopen jaren nagenoeg gelijk is gebleven, en misdaad in het algemeen daalt elk jaar in Nederland. Dat laatste kan worden geverifieerd met openbare gegevens van CBS. Het huidige systeem met taakstraffen en HALT/korte straffen voor jeugdigen lijkt dus wel te werken.
Ook bevestigd dit onderzoek wederom dat mensen met een betere sociaaleconomische positie een lager recidive hebben. Er kan worden geconcludeerd dat dus juist meer kansen aanbieden aan delinquenten zorgt voor een lager recidive.

Al met al kan de conclusie worden getrokken dat voor niet-gewelddadige vergrijpen het dus beter zou zijn om de gevangenistijd dus aan de lage kant te houden. Dit geldt helemaal voor het eerste vergrijp. Je kan het er niet mee eens zijn, maar het onderzoek liegt er niet om. De zoekopdracht voor de internationale onderzoeken op google scholar was "prison recidivism" en ik heb de meest geciteerde bronnen gebruikt, dus dit is ook geen geval van cherry picking. Als je dus minder "mensen die continue terugvallen en de meest gruwelijke dingen doen" wil, is in veel gevallen korte gevangenisstraf, goede reclassering en re-integratie in een gemeenschap wel de beste optie.

edit; typfouten

[Reactie gewijzigd door Rokuro op 22 juli 2024 15:47]

Matthiassnoep @Douweegbertje11 januari 2023 14:02
Ach, daar hebben we ‘m. De gewone man die voor zijn kleinburgerlijk leven vreest.
Dat iemand met een betere opleiding onderzoek verricht is niet zo vreemd toch? Of laat jij het liever aan iemand over die niet weet wat ‘ie doet?
Daarbij: een straf hoeft niet enkel vergelding te zijn.
Verwijderd @Robbierut410 januari 2023 22:12
Ik ben het eens met dat zware bestraffing niet leidt tot lagere criminaliteit. Daarom zou ik er voor pleiten om meer te focussen op de schadevergoeding en recidive en minder op de bestraffing.

M.a.w. hoge schadevergoeding, hoge inzet op begeleiding om recidive te voorkomen, lage boetes en bestraffing. Maar wanneer dan, nadat begeleidende projecten werden aangeboden en bv. niet gevolgd: extreem zware bestraffing daarna. M.a.w. je volgt de begeleiding of je gaat gewoonweg levenslang in de gevangenis.
wiseger
@Verwijderd11 januari 2023 23:22
Er is 3 ton foetsie. Dat is de directe schade. Dan komt de indirecte schade er nog bij.
Hoe denk je dat een 24 jarige man die schadevergoeding gaat betalen?

Een straf bestaat ook uit genoegdoening voor de slachtoffers. 4,5 jaar is in de praktijk 3 jaartjes zitten. Denk dat veel slachtoffers die al hun geld kwijt zijn er veel langer last van houden.
HenkEisDS @Robbierut410 januari 2023 16:58
Zou in die onderzoeken ook zijn meegenomen dat iemand vanuit de cel minder slachtoffers kan maken dan vanuit vrijheid?
Vlizzjeffrey @wildhagen10 januari 2023 16:37
Hogere eis zal de belastingbetaler enkel meer geld kosten en geeft geen verhoogde kans dat hij het niet meer doet.
Dwarlorf @Vlizzjeffrey10 januari 2023 17:21
Je hebt gelijk. De doodstraf zou passender zijn. :+
HenkEisDS @Vlizzjeffrey10 januari 2023 19:36
Slecht ontwerp gevangenis dan. Gratis arbeid nog moet er geld bij.
Rokuro @HenkEisDS11 januari 2023 11:09
Gratis arbeid heet ook wel slavernij en is al enige tijd verboden in Nederland. Ook gevangenen mag je wettelijk niet aan het werk zetten zonder vergoeding.
Vlizzjeffrey @HenkEisDS11 januari 2023 21:32
Heel veel gevangenen werken niet in Nederland, want dat hoeft niet als je dat niet wilt.

Ik denk dat je in de war bent met America, daar zijn veel gevangenissen commerciele instellingen die winst maken op de gevangenen.
maevian @wildhagen10 januari 2023 16:38
Psychische impact?
wildhagen
@maevian10 januari 2023 16:41
Ja, natuurlijk. Denk je dat mensen hier geen last van hebben, als ze zo onder druk gezet worden en soms tienduizenden euro's kwijtraken? Natuurlijk wel. Daar kan je aardig getraumatiseerd van raken.

Je moet bijvoorbeeld deze artikelen eens lezen:

- Alle rekeningen geplunderd tijdens één telefoontje: ‘Het voelde of hij controle over mij wist te krijgen’
- Door één klik op link van ‘Belastingdienst’ zijn Pete en Nancy binnen 16 uur 36.000 euro armer

En dit zijn maar 2 van de vele, vele voorbeelden van dit soort fraude.

Zoiets gaat niet ongemerkt voorbij aan de slachtoffers.
Morelleth @maevian10 januari 2023 17:15
Ik heb de impact gezien die alleen een poging tot deze vorm van fraude al had.
Acute paniek.
Ondermijnt het vertrouwen in alle vormen van digitaal bankieren.
Angst er daadwerkelijk wel in te trappen.
Twijfel aan jezelf.

Laat staan als je er daadwerkelijk in trapt.
Dan komt daar nog eens een flinke blijvende vorm van wantrouwen, schaamte en mogelijke angst / paniekaanvallen bij contact met instanties bij.
witstert @wildhagen12 januari 2023 23:59
Who pays for him to stay in prison?
Empilon 10 januari 2023 16:28
Een tweetal vragen die bij mij direct op komen:

1. Wat gebeurt er met de rest van de slachtoffers? 64 mensen hebben al aangifte gedaan maar wat zal daar uitkomen?

2. Welke maatregelen neemt het Nederlandse Openbaar Ministerie/Nederlandse banken om te voorkomen dat bankhelpdeskfraude in de toekomst gebeurt en hoe effectief hebben deze maatregelen gebleken tot nu toe?
kevz @Empilon10 januari 2023 16:44
en 3. Waarom als ik steeds iets lees over fraude in de digitale wereld, zijn het 9 van de 10 keer mannen uit Assen? Gaat alles verder goed daar? :P
sympa @Empilon10 januari 2023 17:55
Banken informeren hun klanten. Wat kan het OM volgens jou doen? En meer macht naar opsporingsdiensten dat willen we niet...
debom @Empilon10 januari 2023 16:42
Als het OM een hart heeft, maar dat hebben ze niet, gaan ze op zoek naar alle gedupeerden. Ook buiten de aangiftes om. Ze hebben immers een tijdlijn waarin dit gedaan is. En dat is door de banken prima op te hoesten. Maar dat doen ze niet. "Geen mankracht" is het motto hier waarschijnlijk. Dus alle gedupeerden hebben pech. Van de 64 aangiften zijn er ongeveer 50 overgebleven. Hoe dan? Je kunt deze gedupeerde toch onder 1 grote noemer gooien. Ik vraag mij dan ook af waarom dit 14 aangiften niet in de TLL zijn gekomen. Het enige wat gedaan kan worden door de gedupeerden is een civiele zaak starten voor een schade vergoeding. Want ook dat mis ik in de eis.

De maatregelen van de bank.... Tja, die zullen zich schuil houden achter het eigen schuld, dikke bult leus. Ook hier biedt een civiele zaak misschien een oplossing.
Frame164 @debom10 januari 2023 16:59
Je doet ontzettend veel (negatieve) aannames waardoor je waarschijnlijk al niet meer open staat voor andere zienswijzen.
La1974 @debom10 januari 2023 18:48
Wat heeft dit in vredesnaam te maken met 'een hart hebben'.
Ypho @Empilon10 januari 2023 16:37
1. Wat gebeurt er met de rest van de slachtoffers? 64 mensen hebben al aangifte gedaan maar wat zal daar uitkomen?
De slachtoffers zullen wellicht een civiele procedure moeten beginnen om hun schade vergoed te krijgen. Dit is een strafzaak, en gaat er vooral over hoe de verdachte schuldig is, en zo ja, gestraft moet worden.
2. Welke maatregelen neemt het Nederlandse Openbaar Ministerie/Nederlandse banken om te voorkomen dat bankhelpdeskfraude in de toekomst gebeurt en hoe effectief hebben deze maatregelen gebleken tot nu toe?
Ik denk niet dat het de taak is van OM/banken om dit te voorkomen. Er zijn talloze reclamespotjes, communicatie van banken naar klanten dat je dit soort dingen NIET moet doen (hang op, druk weg, bel uw bank). Er zullen altijd mensen naieve/onwetende mensen zijn die hier nog in trappen, zeker als ze door een NL sprekende "bankmedewerker" gebeld worden die alle gegevens weten. Of de huidige maatregelen goed werken/hebben gewerkt is lastig te zeggen. Als er meer fraude gepleegd wordt kan het zijn dat het niet werkt, of dat er meer fraudeurs actief zijn.
Appelsap @Ypho10 januari 2023 18:07
De slachtoffers zullen wellicht een civiele procedure moeten beginnen om hun schade vergoed te krijgen. Dit is een strafzaak, en gaat er vooral over hoe de verdachte schuldig is, en zo ja, gestraft moet worden.
Je hebt gelijk dat de schadevordering van slachtoffers in beginsel een civiele vordering is. Maar tegenwoordig kan de strafrechter die meenemen in het strafproces, zie hier. Dat scheelt slachtoffers veel moeite, en belast de rechtspraak minder.
The Zep Man
@Ypho10 januari 2023 16:54
Ik denk niet dat het de taak is van OM/banken om dit te voorkomen.
(...)
Er zullen altijd mensen naieve/onwetende mensen zijn die hier nog in trappen, zeker als ze door een NL sprekende "bankmedewerker" gebeld worden die alle gegevens weten.
Er zullen altijd dames zijn die met een korte rok door gure steegjes lopen.

Als er altijd slachtoffers zijn die erin trappen, dan is het juist een taak om slachtofferschap te voorkomen en slachtoffers te beschermen. Als het niet een taak van het OM/de politie/de banken is, van wie dan wel?

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 15:47]

Frame164 @The Zep Man10 januari 2023 16:58
Hoe zou je slachtoffers willen beschermen tegen dit soort fraude? Alle schade zomaar vergoeden is geen optie want dat lokt misbruik uit. Moeilijker maken om te betalen heeft weer andere problemen, en daarvoor vinden fraudeurs ongetwijfeld weer een workaround.
The Zep Man
@Frame16410 januari 2023 17:00
Hoe zou je slachtoffers willen beschermen tegen dit soort fraude? Alle schade zomaar vergoeden is geen optie want dat lokt misbruik uit.
Elke beschermingsmaatregel kan misbruikt worden. Dat hoeft geen reden te zijn om beschermingsmaatregelen niet te introduceren (met de nodige mitigaties).
Moeilijker maken om te betalen heeft weer andere problemen, en daarvoor vinden fraudeurs ongetwijfeld weer een workaround.
Het zijn de banken die 'gemakkelijk' betalen zonder menselijke tussenkomst van de bank mogelijk hebben gemaakt, en die daar de vruchten van plukken. Dat is een goed startpunt. Tegen financiële schade kan je je verzekeren. Laat hen dus de risico's dragen.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 15:47]

La1974 @The Zep Man10 januari 2023 18:46
We worden steeds meer een samenleving die niet meer zelfredzaam is.

Alles maar vergoeden of oplossen omdat mensen naïef zijn is ook geen oplossing.

Misschien een rekening introduceren die dubbele verificatie (goedkeuring van je kinderen bijvoorbeeld) heeft oid.

Maar zal je zien dat de doelgroep hier geen interesse in heeft want te ingewikkeld.

Dan maar dwingen? Is dat de oplossing die je zoekt?
Ypho @The Zep Man10 januari 2023 17:07
Eens, maar we kunnen natuurlijk niet miljoenen mensen in de gaten gaan houden wat ze op hun computer doen, of transacties gaan blokkeren en de gebruiker nabellen (al kan dit al gebeuren bij bepaalde CC-maatschappijen). Het is niet alleen een kosten/baten kwestie (voor banken) maar ook een kwestie van hoever moeten we gaan (tot waar ligt verantwoordelijkheid)?

Er zijn al best veel dingen om fraude te voorkomen/beperken:
- Talloze reclamespotjes op TV/radio/bushokjes/kranten/internet etc
- Communicatie bank->klant (geen idee of iedere bank dit doet, maar ik heb meerdere brieven gehad hierover over de jaren heen)
- Maximaal overschrijfbaar bedrag per dag, met vertraging voor ophogen (dit voorkomt niet, maar beperkt wel)
- Verdachte transacties markeren, en vragen "Weet je het zeker, met voorlichtingsfilmpjes voordat je op JA kunt klikken" (dit doet niet iedere bank, en is ook niet 100% waterdicht)
- Diverse soorten MFA zodat met alleen toegang tot een computer niets kan gebeuren, alleen als je via een app/reader bevestigt/code invult
- Naam/rekeningnummer check (helpt niet alle fraude voorkomen, maar wel hulpmiddel)

Ik ben overigens 100% voorstander om meer te doen om te beperken/voorkomen, maar het moet ook niet zo erg worden dat 99,8% (fictief percentage) van de klanten die niet opgelicht worden hier last van gaat krijgen.

Het vervelende is, dat als banken dit zouden kunnen voorkomen, dat oplichters een volgende manier gaan vinden. Er zijn legio oplichterstrucs, waar altijd wel mensen intrappen. Of het nu gaat om onkunde, goedgelovigheid, fomo of hebberigheid.
The Zep Man
@Ypho10 januari 2023 17:10
Eens, maar we kunnen natuurlijk niet miljoenen mensen in de gaten gaan houden wat ze op hun computer doen, of transacties gaan blokkeren en de gebruiker nabellen (al kan dit al gebeuren bij bepaalde CC-maatschappijen).
Sterker nog, wat je omschrijft wordt ook gedaan voor verdachte banktransacties. Bij het overmaken ziet de gebruiker dan een nietszeggende fout, en een telefoonnummer van de bank waar die direct iemand op kan bereiken. De bankmedewerker verifieert de identiteit van de klant, en stelt vragen om de context van de transactie te verduidelijken.

Bron:
Ik heb het zelf meegemaakt bij het kopen van iets via Marktplaats. In dit geval stond ik in de woonkamer van iemand en keek ik direct naar het product. Omdat (via mijn eigen computer) het een ongebruikelijke particulier-particulier transactie was met een hoog bedrag, moest ik met de bank bellen.
Ik ben overigens 100% voorstander om meer te doen om te beperken/voorkomen, maar het moet ook niet zo erg worden dat 99,8% (fictief percentage) van de klanten die niet opgelicht worden hier last van gaat krijgen.
Waarom zouden andere klanten hier last van moeten hebben? Via regulering kan afgedwongen worden dat banken zelf deze kosten moeten dragen en dit niet mogen afschuiven op (andere) klanten.
Het vervelende is, dat als banken dit zouden kunnen voorkomen, dat oplichters een volgende manier gaan vinden. Er zijn legio oplichterstrucs, waar altijd wel mensen intrappen. Of het nu gaat om onkunde, goedgelovigheid, fomo of hebberigheid.
Dat is vervelend, maar geen reden om af te zien van beschermingsmaatregelen.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 15:47]

nst6ldr @The Zep Man10 januari 2023 17:19
[...]

Als er altijd slachtoffers zijn die erin trappen, dan is het juist een taak om slachtofferschap te voorkomen en slachtoffers te beschermen. Als het niet een taak van het OM/de politie/de banken is, van wie dan wel?
In eerste instantie de potentiële slachtoffers zelf. Je kan niet verlangen van een overheid dat ze je altijd kunnen beschermen, en een geweldloze samenleving bestaat per definitie niet.
The Zep Man
@nst6ldr10 januari 2023 17:24
In eerste instantie de potentiële slachtoffers zelf.
En in tweede instantie?
Je kan niet verlangen van een overheid dat ze je altijd kunnen beschermen, en een geweldloze samenleving bestaat per definitie niet.
De overheid heeft het alleenrecht op geweld, en beschermt burgers tegen geweld. Of moet de overheid ook daar maar mee ophouden omdat het geen perfecte bescherming is? Dan krijg je Amerikaanse taferelen, en daar is niemand mee gediend.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 15:47]

nst6ldr @The Zep Man10 januari 2023 18:19
[...]

En in tweede instantie?
In tweede instantie mag je hopen dat de politie een zinvolle aanrijtijd heeft. Dat is vaak niet het geval.

En in de context van oplichting is de politie natuurlijk ook niet opgewassen tegen alle oplichtingen, het is tenslotte in de criminele kringen bekend dat internetcriminaliteit een grote kans van slagen heeft - zonder gevolgen.
[...]

De overheid heeft het alleenrecht op geweld, en beschermt burgers tegen geweld. Of moet de overheid ook daar maar mee ophouden omdat het geen perfecte bescherming is? Dan krijg je Amerikaanse taferelen, en daar is niemand mee gediend.
De overheid mag wat mij betreft de geweldsmonopolie inderdaad gecontroleerd ten dele delegeren aan de burgers. Als je aan de hogere zijde van het geweldsspectrum gewerkt hebt dan kan je eigenlijk alleen maar tot die conclusie komen.
rboerdijk @Ypho10 januari 2023 21:18
15 jaar geleden slachtoffer geweest van markplaatsoplichting. Betrof een klein bedrag van iets van 25 euro, maar toch aangifte gedaan - met naw gegevens verdachte. Dat is overigens heel simpel te achterhalen, naar de bank gaan en om terugboeking vragen, bank weigert dat - maar nu moet je volhouden en vragen om "bemiddeling" (de bank stuur die persoon een brief met verzoek tot terugboeking). Uiteraard gebeurt er niets, maar 3 weken later ga je terug met detzelfde vraag "bemiddeling". Dan 3 weken later weer hetzelfde "bemiddeling", de bank is dat dan zat en geeft je gewoon de naw gegevens om het "zelf contact op te nemen".

Via internet had ik aangiftes van een dozijn anderen. weten te koppelen aan de aangiftes van een dozijn anderen) - samen sta je sterker, dus aangifte gedaan en alles laten koppelen. En dan begint het, na 3 jaar krijg je bericht dat ie voor de rechter staat, veroordeelt wordt, in hoger beroep gaat, weer veroordeelt word, weer in hoger beroep, veroordeelt, betalingsregeling getroffen voor terugbetalen slachtoffers - waar ie zich niet aan houd, nogmaals hetzelfde weer niet. Iedere stap werd ik op de hoogte gehouden met een brief - best goed geregeld eerlijk gezegd. En na ongeveer 10 jaar - tot mijn grote verrassing - mijn geld teruggekregen.
Maar zet dit eens in perspectief, 10 jaar lang aan rechtszittingen, briefverkeer, advocaten... Ik bedoel, leuk van mijn 25 euro, maar dat staat toch in geen enkele verhouding tot te kosten. Tja...

[Reactie gewijzigd door rboerdijk op 22 juli 2024 15:47]

Andyk125 10 januari 2023 16:29
Eigenlijk toch gewoon een lachertje, voor dat soort bedragen mag iemand van mij prima het aantal jaren vastgezet worden als je het bedrag deelt door een gemiddeld netto jaarsalaris. Dus 300.000/30.000 = 10 jaar.

Het probleem dat dit zo populair is, vooral bij jongeren is dat het zo makkelijk is en de pakkans is gewoon erg klein. Wordt je uiteindelijk gepakt dan zijn de straffen veel en veels te mals. Bij een gevangenis straf van 10 jaar denken de mensen misschien wel anders. 4,5 jaar vastgezet worden is natuurlijk best lang, maar het is nog altijd sneller en makkelijker geld verdienen dan werken. Waarbij je nog altijd gepakt en veroordeeld moet worden. Wat hier dus ook nog maar de vraag is, al is er wel veel bewijs.
sympa @Andyk12510 januari 2023 17:11
Tja vooral hopen dat ie het moet terugbetalen. En dat de overheid helpt bij het incasseren.
maevian @Andyk12510 januari 2023 16:45
Die 300 000 is brutto, idealiter probeer je dit dan ook nog wit te wassen dan kom je misschien op de helft.
Daarnaast is het gemiddelde brutto jaarloon in Nederland 3.802 euro, wat netto zo een 2917 is.
https://www.nationalebero...00%20bruto%20per%20maand.
https://loonwijzer.nl/salaris/brutonetto

Denk dat je dus op niet veel meer gaat uitkomen als 4,5 jaar gemiddeld loon.
Andyk125 @maevian10 januari 2023 17:17
Ik weet niet hoe jij rekent.

Uit cijfers van het Centraal Plan Bureau (CPB) blijkt dat het modaal inkomen in 2022 in Nederland 38.000 euro bruto is, inclusief vakantiegeld. Maandelijks komt dat neer op een bruto salaris van 3.167 euro, wat netto zo'n 2.500 euro is. Jaarlijks is dat dus netto €30.000,-

Hoe kan het bedrag wat hij steelt bruto zijn? Hij heeft €650.000 gestolen, waarvan €350.000 teruggevorderd is door banken. Dus we moeten bij stelen ook nog rekening houden met wat de crimineel er van overhoudt omdat hij het moet witwassen.... Moet niet gekker worden.

[Reactie gewijzigd door Andyk125 op 22 juli 2024 15:47]

Littlemarc 10 januari 2023 16:35
Altijd mooi deze onderhandeling te zien. Het OM zal nooit 4,5 jaar krijgen maar eist hoger zodat ze niet veel minder eindigen.

https://www.mr-online.nl/vreemd-rechters-straf-matigen/

Het blijkt dat in zeven op de tien zaken de rechter lager straft dan de officier van justitie eist. Het is ook niet zo vreemd want tenzij er een wetswijziging plaatsvindt houdt de rechter ook rekening met de historie van straffen welke lager zijn en deelt geen straffen uit als "signaal naar nieuwe potentiële daders". Als zonder wetswijziging 10 jaar geleden iemand x heeft gekregen voor veroordeling y zal een nieuwe dader hetzelfde krijgen.

Als je zwaardere straffen wil moet je naar de wetgever want die kan nieuwe minimumstraffen in de wet opnemen maar zelf bij de VVD is animo hiervoor minimaal.
NACBreda @Littlemarc10 januari 2023 18:33
Sorry maar er klopt echt vrij weinig van wat je zegt.

Er hoeft helemaal geen wetswijziging plaats te vinden om hoger te gaan straffen aangezien we met maximumstraffen werken. De maximumstraf wordt meestal niet opgelegd waardoor de rechter ruimte heeft om hoger te straffen dan voorheen. Ook is de Nederlandse rechter, in tegenstelling tot wat veel mensen denken steeds strenger gaan straffen en straffen we niet laag vergeleken met Europese landen, zie: https://www.rechtspraak.n...-dan-20-jaar-geleden.aspx en https://eenvandaag.avrotr...we-heel-erg-soft-zijn-is/

Verder heeft preventie twee vormen: speciale en generale preventie. De speciale preventie richt zich direct op de verdachte/dader zelf. De generale preventie richt zich op de samenleving. Door een dader te straffen wordt wel degelijk beoogd potentiële daders een signaal te geven. Wat je zegt is dus echt onjuist.

Daarnaast is het invoeren van minimumstraffen geen legitiem middel om de gemiddelde strafduur omhoog te krijgen. Dit is vooral een populistisch middel dat inspeelt op het onderbuikgevoel dat Nederland nog steeds laag straft. Uit onderzoek blijkt dat hoe meer men over een strafzaak weet, des te redelijker ze de straf vinden (of men vindt de straf juist hoog). Door minimumstraffen in te voeren worden rechters de mogelijkheid ontnomen om maatwerk te leveren. Er kunnen allerlei omstandigheden meespelen waarom zich een situatie heeft voorgedaan en het is dan ook belangrijk om naar redelijkheid te kunnen oordelen. Bovendien is in het verleden gebleken dat het simpelweg niet werkt om vormen van minimumstraffen in te voeren. Er zijn bijvoorbeeld delicten waarvoor de rechter celstraf móet opleggen. In gevallen waarin de rechter dit echter onredelijk acht, zal de rechter ofwel simpelweg aan de wet voorbij gaan of er wordt bijvoorbeeld symbolisch één dag celstraf opgelegd. Dit is onwenselijk omdat de wetgever op de stoel van de rechter gaat zitten en vervolgens de rechter op de stoel van de wetgever. Minimumstraffen geven feitelijk een wantrouwen richting rechters weer. Minimumstraffen gaan dat probleem niet oplossen.
Littlemarc @NACBreda10 januari 2023 20:02
Verwijderd

[Reactie gewijzigd door Littlemarc op 22 juli 2024 15:47]

Littlemarc @NACBreda10 januari 2023 20:07
Verwijderd

[Reactie gewijzigd door Littlemarc op 22 juli 2024 15:47]

slijkie 10 januari 2023 18:15
Dus mocht hij dit krijgen, is die binnen 3 jaar op vrije voeten.

€100.000 per jaar (zitten), netto.

Mooi inkomen.
Toff @slijkie10 januari 2023 19:37
Dus mocht hij dit krijgen, is die binnen 3 jaar op vrije voeten.
€100.000 per jaar (zitten), netto.
Dus mocht hij dit krijgen, is die binnen 3 jaar op vrije voeten.
€100.000 per jaar (zitten), netto.
Mooi inkomen.
Nee, crimineel inkomen is in principe bruto (al zal vrijwel niemand dit opgeven bij de belastingdienst).
Als de inkomsten goed gedocumenteerd zijn in het strafproces, is het niet vreemd wanneer de Belastingdienst een naheffing oplegt, eventueel inclusief boete. zie

Overigens kan men zich als slachtoffer vaak voegen in het strafproces om de schade te verhalen op de dader(s). Er bestaat zelfs een voorschotregeling, waarbij het CJIB een voorschot kan uitbetalen en dit later probeert te verhalen op de dader(s).

[Reactie gewijzigd door Toff op 22 juli 2024 15:47]

Toff @slijkie10 januari 2023 19:41
dubbel na vreemde foutmelding. gaarne negeren.

[Reactie gewijzigd door Toff op 22 juli 2024 15:47]

Verwijderd @slijkie10 januari 2023 22:45
Op die manier link je inkomen aan strafmaat. Misdaad is zelden equivalent te stellen aan een kostprijs.

Wat zal je bv. kiezen als prijs voor een moord? Is het meer voor een kind? Of minder? Meer voor een oude vrouw? Of meer voor een oude man? Minder voor een jonge witte man? Meer voor een jonge vrouw?

Neen. Wat we wel gebruiken is de intentie en het schuldbesef van de dader. Wanneer bijvoorbeeld de dader niet anders kon dan en de dader minimaliseerde de gevolgen door, dan zal de straf minder zijn dan wanneer niet. En omgekeerd. Wanneer de intentie van de dader was om schade en leed te veroorzaken dan straffen we harder.

Maar de kostprijs in geld voor de samenleving is minder vaak van belang. Afhankelijk van de dader: want een monopolist zoals Facebook mag zeer veel geld betalen voor het schenden van onze privacy. Iets waar een nitwit crimineel veel minder voor zal moeten betalen. Maar misschien wel een effectieve gevangenisstraf voor krijgt.

Want het doel van justitie is vooral het veiligstellen van de samenleving, en dan pas wraak.
gepebril 10 januari 2023 16:29
Als je ontkent, dan moet de andere partij sluitend bewijslast overleggen. Wellicht weet zijn advocaat dat er geen wiresharks en ip logs o.i.d. zijn gemaakt en dat er gewerkt is met geldezels. Daarnaast verwacht je dat de dief via tor werkt...
sympa @gepebril10 januari 2023 16:35
En geheime diensten runnen veel Tor exit nodes. Waarom toch?
gepebril @sympa10 januari 2023 20:12
Daarom ook nog vaak één of 2 VPN's ertussen. Dan heb je al veel internationale samenwerking nodig om iemand te pakken.
darknessblade 10 januari 2023 17:12
Van die 4.5 jaar hoeveel jaar zijn er dan voorwaardelijk?

Ik zou zeggen naast die 4.5 jaar moet hij ook MINIMAAL 150% van alle gestolen bedragen terug betalen aan zijn slachtoffers.


Dan vernietig je ze ook gelijk Financieel, omdat ze dan niet meer het geldbedrag in hun bezit hebben.
Silence 10 januari 2023 16:31
Het verbaast mij altijd nog hoeveel mensen hierin trappen en hoe lucratief dit is.

[Reactie gewijzigd door Silence op 22 juli 2024 15:47]

wildhagen
@Silence10 januari 2023 16:36
Niet zo heel raar. Dit soort criminelen gaan soms heel erg geraffineerd en doortrapt te werk, en spelen in bijvoorbeeld op emoties. Ze doen vaak ook best wel onderzoek via social media enzo. Daar zijn best indrukwekkende reportages over gemaakt.

Mensen die hoog in de emotie zitten zijn gewoon vatbaarder voor dit soort criminelen.

En dan hebben we het nog niet eens over de wat oudere mensen die op IT-gebied minder vaardig/ervaren zijn.
sympa @wildhagen10 januari 2023 20:41
Plus het gaat niet om de mensen die er niet in tuinen. Dan bellen ze gewoon de volgende.
Maarten69 @Silence10 januari 2023 17:30
Wordt zelf maar eens 65 en dan pm ik je weer. ;)
nils7 10 januari 2023 16:27
75k netto per jaar, niet slecht
EiT 10 januari 2023 16:37
Je vergeet dat zulke personen ook een gat in hun hand hebben. Dat geld is allang uitgegeven. Er staat ook in het artikel dat het is uitgegeven aan merk kleding. Een GUCCI nektas kost al snel tegen de 1000 euro.
Polderviking @EiT10 januari 2023 16:49
Grappig hoe deze vent 4,5 jaar mag brommen, maar Gucci gewoon etui's met een productie en materiaalwaarde van misschien vijftig cent mag verkopen voor een rug.


Edit:
Voor mensen die er moeite mee hebben, uiteraard is dit een grapje.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 15:47]

RoamingZombie @Polderviking11 januari 2023 09:50
Het verschil tussen opgelicht worden en mensen die zichzelf oplichten :+

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