Schade door bankhelpdeskfraude bedroeg 16,5 miljoen euro in eerste helft 2021

De schade door phishing en helpdeskfraude bedroeg in de eerste zes maanden van 2021 in totaal 22,5 miljoen euro, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken. Vooral de schade door bankhelpdeskfraude lijkt toe te nemen. Die bedroeg 16,5 miljoen euro.

De NVB becijfert dat de schade door phishing in de eerste helft van dit jaar uitkwam op 6,1 miljoen euro en bankhelpdeskfraude resulteerde in 16,5 miljoen euro aan schade. De totale schade bedroeg daarmee halverwege het jaar 22,5 miljoen euro. Voor heel 2020 was dat 39,5 miljoen euro.

Met name helpdeskfraude, waarbij criminelen banktelefoonnummers spoofen, lijkt sterk toe te nemen. In 2019 kwam die vorm van fraude nog nauwelijks voor, maar in 2020 leidde deze al tot 26,7 miljoen euro schade en dat bedrag lijkt dit jaar hoger te worden, afgaande op de NVB-cijfers. In 2019 zorgde phishing voor 7,9 miljoen euro schade, in 2020 was dat 12,8 miljoen euro.

De NVB noemt het noodzakelijk dat de digitale fraude integraal aangepakt wordt. Banken willen daarvoor samenwerken met ministeries, toezichthouders, politie, Openbaar Ministerie, sociale media, grote techbedrijven, internetproviders, telecombedrijven en online handelsplatformen.

Bij phishing werd de schade in de eerste helft van 2021 voor 98 procent van het schadebedrag vergoed door de bank. Bij bankhelpdeskfraude was dat 92 procent. Bij bankhelpdeskfraude keuren klanten transacties zelf goed, maar uit coulance vergoeden banken schade. Hiervoor zijn halverwege dit jaar wel criteria gepubliceerd. De schade van fraude met creditcards daalde wel: die halveerde naar ruim een miljoen euro. Ook de schade door diefstal van bankpassen nam af, met 68 procent naar 940.000 euro.