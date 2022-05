Ratchet & Clank en Deathloop krijgen meeste nominaties bij Game Awards

Deathloop heeft negen nominaties voor de Game Awards gekregen. Daarmee heeft Bethesda's schietspel dit jaar de meeste nominaties in de wacht gesleept. Ratchet & Clank: Rift Apart staat met zes nominaties op plek twee.

Zowel Ratchet & Clank als Deathloop maken kans op de Game of the Year-prijs. De andere kanshebbers zijn de co-op game It Takes Two, Metroid Dread, 3D-platformer Psychonauts 2 en Resident Evil Village. De winnaar van de beste game wordt, samen met de winnaars van de andere categorieën, op 9 december tijdens een livestream bekendgemaakt.

Naast categorieën voor gamegenres, zoals Best Action Game en Best Sports Game, wordt er onder andere ook een award uitgereikt voor Best Narrative. Daarin zijn Deathloop, It Takes Two, Life is Strange: True Colors, Guardians of the Galaxy en Psychonauts 2 genomineerd. Ook is er een prijs voor de meest toegankelijke game. Far Cry 6, Forza Horizon 5, Guardians of the Galaxy, Ratchet & Clank en indiegame The Vale: Shadows of the Crown zijn hiervoor de kanshebbers.

Naast prijzen voor games kunnen ook acteurs en actrices een award krijgen, bijvoorbeeld voor Best Performance. Hier kunnen Erika Mori als Alex Chen in Life is Strange, Giancarlo Esposito als Anton Castillo in Far Cry 6, Jason E. Kelley als Colt Vahn in Deathloop, Ozioma Akagha als Julianna Blake in Deathloop en Maggie Robertson als Lady Dimitrescu in RE: Village in de prijzen vallen.

Ook zijn er onder andere categorieën voor de beste contentcreator, het gamebedrijf met de beste community support, beste e-sportteam en de beste e-sportcoach. Er zijn dit jaar in totaal dertig categorieën. Alle categorieën en genomineerden zijn te vinden op de website van de Game Awards.

De genomineerden zijn bepaald door een internationale jury die onder meer bestaat uit deelnemers van verschillende mediapublicaties. Dezelfde jury bepaalt voor 90 procent ook de winnaars van de categorieën. De stemmen van het publiek tellen voor 10 procent mee.

Net als voorgaande jaren zal Geoff Keighley de presentatie van de awardshow op zich nemen. Hoewel de ceremonie vorig jaar digitaal werd gehouden, zal het nu live plaatsvinden in het Microsoft Theater in Los Angeles. Vorig jaar was The Last of Us Part II de grote winnaar. Die game wist zeven prijzen in de wacht te slepen, waaronder die voor Game of the Year.