The Last of Us Part II en Hades krijgen meeste nominaties bij Game Awards

The Last of Us Part II heeft tien nominaties in negen categorieën van de Game Awards gekregen. Daarmee heeft die game dit jaar de meeste nominaties in de wacht gesleept. Indiegame Hades krijgt acht nominaties en Ghost of Tsushima heeft er zeven.

The Last of Us Part II sleept onder andere nominaties voor Game of the Year en beste game- en art-direction. De game maakt ook kans op prijzen voor zijn narrative, soundtrack en audio design. Ook krijgen Ashley Johnson en Laura Bailey nominaties voor hun acteerprestaties als Ellie en Abby in de game.

Ook indiegame Hades doet het goed onder de nominaties; die roguelike-game wordt genomineerd voor acht verschillende categorieën. De titel wordt onder andere overwogen voor Game of the Year, maar krijgt ook nominaties voor de beste game direction, soundtrack, indiegame en actiespel. Hades kwam in september uit voor de pc en de Nintendo Switch. De game werd lovend ontvangen door critici en heeft momenteel een Metacritics-score van 93.

Hades krijgt nominaties in acht verschillende categorieën

Ghost of Tsushima en de Final Fantasy VII Remake krijgen respectievelijk zeven en zes nominaties, onder andere voor hun narrative en game direction. Beide games maken ook kans op de titel Game of the Year, net als Doom Eternal. Die game wordt ook overwogen voor beste actiegame en beste soundtrack. Voorganger Doom (2016) won die laatste categorie enkele jaren geleden.

Nintendo sleept met Animal Crossing: New Horizons drie nominaties in de wacht, waaronder een nominatie voor Game of the Year en beste multiplayergame. New Horizons is een van de best verkochte Switch-games tot nu toe, met momenteel ruim 26 miljoen geleverde exemplaren. Alleen van Mario Kart 8 Deluxe, een game die in april 2017 uitkwam, zijn op het moment van schrijven meer exemplaren voor de Switch geleverd.

Fortnite krijgt net als vorig jaar drie nominaties, onder andere voor beste esportsgame. Onder die categorie vallen ook games als Counter-Strike: Global Offensive, Valorant en League of Legends. Verder krijgen Half-Life: Alyx en Fall Guys vier nominaties. Among Us, Spider-Man: Miles Morales, Assassin's Creed: Valhalla en Apex Legends worden ieder genomineerd in twee categorieën.

De nominaties zijn gekozen door een internationale jury die onder andere bestaat uit deelnemers van verschillende mediapublicaties. De winnaars worden gekozen door diezelfde jury en het publiek, dat kan stemmen op games uit de verschillende categorieën. De stemmen van het publiek tellen voor tien procent mee.

De Game Awards worden op donderdag 10 december uitgereikt. De winnaars worden aangekondigd tijdens een show, die dit jaar volledig digitaal wordt gehouden. Tijdens de Game Awards worden geregeld nieuwe games aangekondigd. Vorig jaar werd bijvoorbeeld de releaseperiode van Ghost of Tsushima bekendgemaakt. Ook Godfall werd voor het eerst getoond tijdens de Game Awards.