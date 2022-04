Innersloth toont nieuwe 'Airship'-map voor Among Us

Ontwikkelaar Innersloth heeft de nieuwe Airship-map getoond voor zijn game Among Us. De map voegt diverse nieuwe elementen toe aan de game, waaronder trappen en liften en meerdere spawn-points.

Volgens de trailer die Innersloth heeft laten zien tijdens de Game Awards kunnen spelers kiezen tussen enkele plekken om te spawnen na Emergency Meeting of het overleg na de rapportage van een kill. Dat moet voorkomen dat spelers groeperen en vervolgens bij elkaar blijven.

Daarnaast zijn er nieuwe ruimtes die alleen met trappen of liften te bereiken zijn. Buiten dat zijn er nieuwe taken. Airship is de vierde map voor Among Us, na de Skeld, MIRA HQ en Polus. De game van de Amerikaanse studio kwam in 2018 uit, maar werd afgelopen zomer ineens populair. Airship komt begin 2021 uit, maar een exacte releasedatum heeft Innersloth nog niet genoemd.