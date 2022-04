'Apple is dit jaar begonnen met ontwikkeling eigen modem voor smartphones'

Apple is dit jaar begonnen met de ontwikkeling van eigen modems voor gebruik in onder meer iPhones, meldt financieel persbureau Bloomberg. De fabrikant gebruikt nu modems van chipontwerper Qualcomm, maar zou dat op termijn willen vervangen door eigen modellen.

Volgens Bloomberg ziet Apple de ontwikkeling van het eigen modem als een strategisch belangrijke stap. Het is onbekend waarom de fabrikant niet eerder is begonnen met de ontwikkeling: de geruchten daarover gaan al jaren en Apple kocht een jaar geleden al de smartphonemodemdivisie van Intel over. Desondanks heeft Apple de modems komende jaren nog niet nodig, want het bedrijf sprak met Qualcomm af tot eind mei 2024 gebruik te maken van Qualcomm-modems.

Om het modem te ontwikkelen heeft Apple niet alleen de divisie van Intel overgenomen, maar het heeft ook veel mensen aangenomen die eerder werkten voor Qualcomm. Het ontwikkelen van een modem is complex en er zijn wereldwijd slechts een paar grote leveranciers. Naast Qualcomm zijn dat onder meer Samsung en Huawei.

Apple begon na de overname van PA Semi meer dan tien jaar geleden met de ontwikkeling van eigen chips. Dat begon met de Apple A4-soc in de eerste iPad en de iPhone 4. Daarna volgde meer eigen chips, zoals de S-serie van socs voor de Apple Watch en de W- en H-chips voor audio-apparaten. Intussen is daar een M1-soc voor Macs bijgekomen.