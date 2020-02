Gerucht: Apple overweegt zelfgemaakte antenne te gebruiken voor 5g-iPhone

Volgens geruchten zou Apple overwegen om de aankomende iPhone met 5g-ondersteuning te voorzien van een zelfgemaakte antenne. Dat besluit wordt mogelijk genomen omdat een model van Qualcomm te dik voor de iPhone-behuizing zou zijn.

Apple zelf heeft de geruchten niet bevestigd, maar Fast Company stelt over een betrouwbare bron te beschikken die de plannen hebben toegelicht. Voor de aankomende iPhone met 5g-ondersteuning zou Apple een eigen design hebben voor de antenne, met als voordeel dat deze dunner is dan het model dat Qualcomm aanbiedt bij zijn X55-modem. Overigens zegt Qualcomm zelf dat de QTM 525-antenne gebruikt kan worden in smartphone-behuizingen die minder dan 8mm dik zijn.

Of er daadwerkelijk een 5g-iPhone verschijnt met een door Apple ontworpen antenne valt nog te bezien. Het bedrijf werkt namelijk tegelijkertijd meerdere opties uit, en het is ook nog mogelijk dat er gewoon voor de Qualcomm-antenne wordt gekozen, aldus Fast Company. Apple zou echter liever voor eigen productie gaan, om minder afhankelijk te worden van Qualcomm; de beide bedrijven hebben in het verleden rechtszaken uitgevochten.

Er gaan al jarenlang geruchten over het uitbrengen van een iPhone met 5g. Concurrerende smartphonemakers hebben in de afgelopen tijd al smartphones met 5g-ondersteuning uitgebracht, en ook de eerste 5g-netwerken zijn beschikbaar gemaakt door telecomproviders.