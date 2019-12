Analist Kuo: Apple brengt voortaan twee keer per jaar nieuwe iPhones uit

Apple gaat vanaf volgend jaar twee keer per jaar nieuwe iPhones uitbrengen, claimt de bekende analist Ming-Chi Kuo van TF Securities. Het zou gaan om duurdere modellen in het najaar en goedkopere iPhones in het voorjaar.

Apple zou komend jaar beginnen met de nieuwe versie van de iPhone 8 komend voorjaar en daarna elk jaar minstens één nieuw goedkoper model willen uitbrengen, meldt MacRumors op basis van een rapport van Kuo. De Taiwanese analist staat bekend om zijn vroegtijdige correcte voorspellingen over onaangekondigde Apple-producten.

Kuo heeft het al maanden over een variant van de iPhone 8 met nieuwe componenten. Die zou in de line-up de plek moeten innenemen van de iPhone SE uit 2016. In het najaar zouden de eerste iPhones met 5g moeten verschijnen. Die zullen ondanks de gestegen productiekosten ongeveer dezelfde prijzen hebben als de huidige iPhones, denkt Kuo.

Hoewel Apple in 2016 in het voor- en najaar nieuwe iPhones uitbracht, heeft de fabrikant nog niet eerder een dergelijke strategie gehanteerd met zijn belangrijkste productlijn. Sinds 2016 kondigde het alle iPhones steevast in september aan, met een release binnen een paar maanden daarna. Apple heeft de informatie niet bevestigd.