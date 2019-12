Sony laat vier pixels microlens delen op camerasensor voor smartphones

Sony heeft een techniek ontwikkeld, waarbij vier pixels op een camerasensor een microlens delen. Het gaat daarbij om sensors voor smartphones met quad-Bayer-filters. De techniek moet autofocus van dergelijke camerasensors verbeteren, claimt de fabrikant.

Sony noemt de techniek 2x2 OCL, On-Chip Lens. Door vier pixels met hetzelfde kleurfilter een microlens te laten delen, is het mogelijk om alle pixels in te zetten voor de detectie van fasedetectie-autofocus. Dat gebeurde tot nu toe op dergelijke sensors met een klein aantal pixels. Door meer pixels in te zetten, is het beter mogelijk om snel scherp te stellen, ook onder moeilijke lichtomstandigheden.

De Japanse fabrikant heeft de techniek ontwikkeld voor camerasensors met een quad-Bayer-filter. De bekendste daarvan tot nu toe is de IMX586, die dit jaar in tientallen modellen smartphones zat van veel fabrikanten. Die sensor heeft een grootte van 1/2" en een resolutie van 48 megapixels. Er komen sensors aan met een hogere resolutie: Samsung heeft onder meer sensor met 64 en 108 megapixels al in massaproductie en die zitten sinds dit najaar in smartphones. Het quad-Bayer-filter maakt onder meer realtime-hdr mogelijk. Tweakers publiceerde zaterdag een achtergrondverhaal over de ontwikkelingen in camera's voor smartphones.