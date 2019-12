Sony kan groeiende vraag naar camerasensoren voor smartphones niet bijbenen

De vraag naar camerasensoren voor smartphones is dusdanig groot dat Sony de productie ervan amper kan bijhouden. Voor het tweede jaar op rij blijven de fabrieken tijdens de feestdagen 24 uur per dag doordraaien, maar zelfs dat lost de achterstand waarschijnlijk niet op.

Volgens Bloomberg verdubbelde de Japanse elektronicareus dit boekjaar zijn kapitaaluitgaven voor de productie van smartphonecamerasensoren naar 280 miljard yen oftewel 2,3 miljard euro. Daarnaast bouwt Sony een nieuwe fabriek in Nagasaki om de productiecapaciteit verder op te voeren. "Het ziet er echter naar uit die enorme investeringen nog steeds niet volstaan om het tij te keren", zegt Terushi Shimizu, het hoofd van Sony’s Semiconducter Manufacturing Corporation. "We moeten onze excuses aanbieden aan klanten, omdat we simpelweg niet genoeg kunnen produceren."

Een belangrijke oorzaak van de groeiende vraag naar sensoren voor smartphonecamera’s is dat fabrikanten hun telefoons met steeds meer camera’s uitrusten. Veel toptoestellen beschikken aan de achterzijde tegenwoordig over drie of zelfs vier lenzen.

Na de PlayStation is de productie van camerasensoren voor smartphones inmiddels de meest winstgevende bedrijfstak van Sony. In oktober verhoogde de elektronicagigant de inkomstenvooruitzichten voor de chipeenheid met 38 procent naar 200 miljard yen, oftewel 1,65 miljard euro, nadat de winst in het tweede kwartaal met bijna 60 procent steeg.

Tegen eind maart 2021 wil Sony in totaal nog eens 700 miljard yen of 5,77 miljard euro in de lucratieve bedrijfstak investeren. Het grootste deel daarvan zal gebruikt worden om de maandelijkse productie op te voeren van de huidige 109.000 wafers naar 138.000 wafers, meldt Bloomberg.