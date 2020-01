Omnivision presenteert grootste camerasensor voor smartphones sinds 2012

Omnivision heeft de grootste camerasensor voor smartphones van de afgelopen jaren gepresenteerd. De OV48C heeft een resolutie van 48 megapixels en individuele pixels zijn 1,2 micron groot. De oppervlakte van de sensor is meer dan twee keer zo groot als bij andere 48MP-sensors.

Illustratie van de grootte van de OV48C tegenover de IMX586

De sensor heeft een oppervlakte van ongeveer 70 vierkante millimeter, meer dan twee keer zo groot als de 30 vierkante millimeter van de Sony IMX586, die afgelopen jaar in veel smartphones zat. Ook die heeft een resolutie van 48 megapixels, maar de pixels van de Sony-sensor zijn veel kleiner. De IMX586 heeft pixels van 0,8 micron, die van de Omnivision-sensor zijn 1,2 micron. Alleen de sensor van de Nokia 808 Pureview uit 2012 is groter, met een oppervlakte van 85 vierkante millimeter.

Bovendien rust Omnivision zijn 1/1,3"-sensor uit met een volledige Bayer-layout. Ook dat wijkt af van andere camerasensors met hoge resoluties. De IMX586 en sensors van Samsung hebben een quad-Bayer-layout, met groepjes van vier pixels bij elkaar met hetzelfde kleurfilter. De Omvision-sensor is de grootste voor een moderne smartphone; hij is iets groter dan de GW1-sensor van Samsung van 108 megapixels; die zit in de Xiaomi Mi Note 10.

De sensor biedt telefoons de mogelijkheid om foto's te maken op 48 megapixels en op 12 megapixels. Het filmen op 4k-resolutie is mogelijk met 60fps. Het is nog onbekend wanneer de eerste smartphones met deze sensor gaan verschijnen. Omnivision heeft samples, maar de sensor lijkt nog niet in massaproductie te zijn gegaan.