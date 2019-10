OmniVision maakt cameramodule met 's werelds kleinste beeldsensor

OmniVision presenteert een cameramodule met daarin een 1/36"-sensor met afmetingen van 0,575x0,575mm en een resolutie van 200x200 pixels. Die OV6948-sensor is de kleinste beeldsensor die commercieel verkrijgbaar is.

OmniVision stopt de minuscule beeldsensor in zijn OVM6948 CameraCubeChip. Dat is een kant-en-klare cameramodule met afmetingen van 0,65x0,65x1,158mm. Die module heeft een beeldhoek van 120 graden en kan scherpstellen op een afstand van 3 tot 30mm. De module legt maximaal 30 beelden per seconde vast met een resolutie van 200x200 pixels. Het verbruik is 25mW.