Disney+ laat abonnees gedownloade films en series behouden als ze verdwijnen

Zodra films of series van het Disney+-platform verdwijnen, kunnen gebruikers ze in principe alsnog behouden en bekijken. Zolang ze abonnee blijven en de desbetreffende titel hebben gedownload om ze offline te kijken, blijven ze voor hen beschikbaar.

Tijdens een interview op Vanity Fair's New Establishment Summit zei ceo Bob Iger dat gebruikers naar hartelust de harde schijf van hun apparaten vol kunnen laten lopen met bijvoorbeeld tien van hun favoriete Disney-films en die blijven beschikbaar zolang de gebruikers hun abonnement handhaven.

Ook filmmaker John Favreau, verantwoordelijk voor de aankomende live action Star Wars-serie The Mandalorian, was aanwezig tijdens het interview en hij wijdde onder meer uit over een nieuwe techniek die gebruikt is voor de opnames van deze serie. Deze western-achtige serie heeft nogal wat woestijnachtergronden, maar daarvoor zijn geen green screens gebruikt of hele filmploegen naar een woestijnlocatie gestuurd. In plaats daarvan zijn enorme videomuren met hoge resoluties gebruikt, die fotorealistische achtergronden tonen. Dat zou tijd en geld schelen en toch het gevoel van de originele Star Wars-films geven. Bob Iger gaf overigens aan dat de totale investering in The Mandalorian op ongeveer 100 miljoen dollar uitkwam.

Disney+ is al even beschikbaar als bèta in Nederland en komt op 12 november in meer landen uit. Vanaf die datum worden ook episodes van The Mandalorian druppelsgewijs uitgebracht. Daarbij lijkt het erop dat er niet voortdurend een nieuwe episode wordt uitgebracht met een interval van precies een week; een ogenschijnlijk officieel persdocument toont het schema, waarbij de tweede episode al op 15 november uitkomt, gevolgd door 22 en 29 november en 6, 13, 18 en 27 december.