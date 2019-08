Disney+ begint op 12 november in Nederland voor 7 euro per maand

Disneys dienst voor streaming video Disney+ begint op 12 november in Nederland, de VS en Canada. In Nederland gaat de dienst zeven euro per maand of zeventig euro voor een jaar kosten. Dat heeft het entertainmentbedrijf maandag laten weten.

Disney meldt de start op 12 november onder andere op zijn Disney+-pagina. Nederland behoort, zoals al in geruchten werd genoemd, bij de eerste landen waar de streamingdienst beschikbaar zal zijn. Op 12 november komt Disney+ ook in Canada en de VS beschikbaar, en op 19 november volgen Australië en Nieuw-Zeeland. Disney noemt nog geen andere markten waar de dienst vervolgens verschijnt.

Met een prijs van zeven euro per maand of zeventig euro voor een jaar start Disney+ met een lager maandbedrag dan het goedkoopste aanbod van grote concurrent Netflix. Details over het aanbod van Disney zijn verder echter nog niet bekend. De videodienst komt beschikbaar op de platforms van Apple en Google, Microsofts Xbox One, de Android TV-toestellen en de PlayStation van Sony en op Roku-apparaten.

Via de dienst kunnen kijkers onder andere animatiefilms van het bedrijf en de komende Star Wars-spin-offserie The Mandalorian ontvangen naast films en series van Pixar, Marvel en National Geographic.