Roku gaat zijn smart-tv-platform naar Europa brengen op Hisense-tv's

Streamingbedrijf Roku gaat zijn software naar smart-tv's in het Verenigd Koninkrijk brengen en andere Europese landen moeten daarna ook volgen. Tv's van Hisense krijgen de technologie aan boord. Roku is een populaire smart-tv-technologie in de VS; daar draait het op 1 op de 3 tv's.

Roku-ceo Anthony Wood vertelt aan Reuters dat het Verenigd Koninkrijk 'de eerste stapsteen' is naar de andere Europese markten. Echter, het waar en wanneer van die volgende stappen wordt op dit moment niet gegeven. Wat echter al wel bekend is, is dat Hisense-tv's nu al op de markt verkrijgbaar zijn in Nederland en België, wat de toevoeging van Roku-software alleen maar een kleinere stap kan maken.

Roku voegt allerlei videokanalen samen in zijn software. Dat behelst gratis kanalen, zoals YouTube, abonnementsdiensten als Netflix en kanalen voor huren en kopen, zoals Google Play Movies. Volgens de Roku-site biedt het platform momenteel toegang tot zo'n 4000 kanalen, hoewel dat natuurlijk varieert per land door geoblocking.

Het huidige Hisense-aanbod in de Pricewatch bevat echter geen OLED-tv's. Het Chinese merk maakt echter wel een OLED-tv en heeft deze ook in het Verenigd Koninkrijk uitgebracht; de H55O8BBUK. Het is vooralsnog dus nog even wachten op de combinatie van beschikbaarheid in de Benelux, de aanwezigheid van Roku en het gebruik van OLED.