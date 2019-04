Logitech introduceert universele afstandsbediening met ondersteuning voor Alexa

Logitech heeft de Harmony Express uitgebracht, een universele afstandsbediening met ondersteuning voor spraakassistent Alexa. Naast deze ondersteuning valt op dat de remote relatief weinig knoppen heeft.

Volgens Logitech is de Express de meest eenvoudige universele afstandsbediening uit het Harmony-productengamma tot nu toe. Op het toestel zitten nog maar een paar knoppen voor de meest essentiële functies, zoals het volume, afspelen, pauzeren, en een menu- en thuisknop. De rest bedient de gebruiker via de blauw verlichte knop bovenaan, die Amazons spraakassistent Alexa activeert.

Gebruikers kunnen via de Harmony Express stemopdrachten geven als 'zet de televisie aan', 'start Netflix' of rechtstreeks naar een bepaalde zender zappen. De commando's worden door een aparte module vervolgens omgezet in een infraroodsignaal. Net als de andere Harmony-toestellen is het apparaat zowel compatibel met tv’s als met spelconsoles, settopboxen en geluidssystemen. Voorlopig komt de Harmony Express alleen in de Verenigde Staten op de markt, waar Logitech ook compatibiliteit garandeert met de grote aanbieders van kabel- en satelliet-tv. In de praktijk betekent dit dat gebruikers via Alexa ook naar content kunnen zoeken, zoals series en films.

In Amerika verwisselt de Harmony Express voor 250 dollar van eigenaar. Er is ook een nieuwe app voor de universele afstandsbediening om het gadget te configureren. Via die app en het speakertje in de Express kan de afstandsbediening ook worden opgesnord, mocht het ding een keer tussen de kussens van het bankstel verdwijnen.

Sommige Amerikaanse media ontvingen al een testexemplaar en schreven dinsdag over hun eerste bevindingen. Engadget vindt de Express over het algemeen prima werken, maar signaleert ook enkele minpunten. Zo zit er volgens de techsite wat vertraging bij de commando’s, omdat de infraroodsignalen via een aparte module worden omgeleid. Verder zouden de Apple TV en de settopbox van Roku slechts gedeeltelijk worden ondersteund.