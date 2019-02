Logitech geeft Harmony Hub-gebruikers weer optie om xmpp in te schakelen

Logitech laat weten dat het gebruikers van de Harmony Hub weer de mogelijkheid geeft om xmpp in te schakelen. Hiermee kunnen gebruikers toegang tot het smarthomeapparaat krijgen via het lokale netwerk. Deze optie werd in december weggenomen met een eerdere firmware-versie.

Logitech meldt dat het heeft besloten om de mogelijkheid van toegang tot xmpp te ondersteunen vanaf firmware-versie 4.15.250 en versie 5.6 van de Harmony-app voor iOS en Android. De optie om xmpp aan te zetten kan worden gevonden in de instellingen van de mobiele app. Logitech zegt dat het deze nieuwe firmware vanaf vrijdag gaat uitbrengen. Xmpp blijft overigens standaard wel uitgeschakeld; gebruikers moeten het handmatig aanzetten. Dit is een bewuste keuze van Logitech; het bedrijf herhaalt dat het inschakelen van de xmpp-connectie kan leiden tot een onbeveiligd lokaal toegangspunt die 'kwetsbaar is om te worden gehackt'.

De fabrikant komt hiermee grotendeels terug op een eerdere beslissing uit december. Toen zorgde firmware-versie 4.15.206 ervoor dat het niet meer mogelijk was om de hub door middel van een api via een lokaal netwerk aan te sturen. Logitech besloot toen op basis van klachten de optionele firmware-versie 4.15.210 uit te brengen, waarmee de lokale toegang kon worden hersteld. Logitech omschrijft het updateproces van deze optionele firmware nu als 'hinderlijk' en maakt de functionaliteit uit die versie nu onderdeel van de officiële firmware-updates.

In december waarschuwde Logitech dat het gebruik van versie 4.15.210 op eigen risico was, omdat een eerdere beveiligingspatch in het protocol ontbrak. Daarmee doelde de fabrikant op firmware 4.15.206, waarmee Logitech meerdere kwetsbaarheden wilden oplossen, maar tegelijkertijd werd daarmee toegang tot de lokale api van de hub via xmpp onmogelijk.