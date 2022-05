Logitech stopt met productie van Harmony-afstandsbedieningen

Logitech stopt met het produceren van zijn universele Harmony-afstandsbedieningen. Dat meldt het bedrijf op zijn supportwebsite. Logitech blijft de afstandsbedieningen naar eigen zeggen voorlopig nog ondersteunen.

"Wij verwachten geen impact voor onze klanten door deze aankondiging", schrijft Logitech in een aankondiging op zijn website, merkte TechHive op. "We zijn van plan om onze Harmony-community en nieuwe Harmony-klanten te ondersteunen, onder meer door toegang te bieden tot onze software en apps om uw afstandsbedieningen in te stellen en te beheren." Het bedrijf wil de Harmony-afstandsbedieningen blijven ondersteunen 'zolang klanten deze gebruiken'.

Logitech blijft het Harmony-platform naar eigen zeggen ook updaten. De fabrieksgarantie blijft daarnaast gelden, ook voor toekomstige klanten, zo meldt het bedrijf. Het bedrijf meldt dat de resterende voorraad Harmony-afstandsbedieningen verkocht blijft worden bij retailers, maar dat er geen nieuwe producten meer worden geproduceerd.

Logitech liet in het verleden meermaals doorschemeren dat het bedrijf mogelijk zou stoppen met zijn Harmony-producten. In 2019 vertelde Logitech-ceo Bracken Darrell in een interview met The Verge dat Harmony steeds minder relevant werd sinds streamingdiensten in populariteit groeiden, en dat steeds minder mensen in de toekomst behoefte zullen hebben aan een universele afstandsbediening. In 2013 meldde Logitech al dat het overwoog om zijn Harmony-divisie te verkopen, hoewel dat er nooit van is gekomen.