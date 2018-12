Harmony Hub-gebruikers melden dat nieuwe firmware lokale toegang herstelt

Meerdere gebruikers van de Harmony Hub melden op een forum dat nieuwe firmware van Logitech ervoor zorgt dat het apparaat weer via het lokale netwerk toegankelijk is. Deze mogelijkheid verdween onlangs bij een nieuw ge´ntroduceerde firmware-versie.

Meerdere gebruikers op het forum van openHAB melden dat softwareversie 4.15.210 is uitgebracht. Deze nieuwe 'ontwikkelaarsfirmware' maakt het volgens Logitech mogelijk voor ontwikkelaars om xmpp weer in te schakelen. Een minderheid van de gebruikers meldt overigens dat na het doorvoeren van versie 4.15.210 nog niet de oude functionaliteit is hersteld.

Bij de nieuwe versie ontbreekt een eerdere beveiligingspatch die zou beschermen tegen kwetsbaarheden in het protocol. Het gebruik van de nieuwste firmware is volgens Logitech op eigen risico, aangezien het zou kunnen leiden tot een onbeveiligd lokaal toegangspunt, zodat alle verbonden apparaten 'kwetsbaar zijn om te worden gehackt'.

De Harmony Hub maakt het mogelijk om een mobiel apparaat als een smartphone te gebruiken als universele afstandbediening voor allerlei smart home-apparaten. Door middel van een api kan de hub via een lokaal netwerk gecontroleerd worden, maar sinds de laatste officiŰle firmware 4.15.206 was dat niet meer mogelijk. Gebruikers werd toen aangeraden terug te vallen op de vorige firmware-versie.