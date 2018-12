Valve gaat Artifact-kaarten toch agressiever balanceren

Valve heeft opvallende wijzigingen doorgevoerd aan zijn nieuwe digitale kaartspel Artifact; de werking van bepaalde kaarten is aangepast, ondanks dat de studio zei dat dit alleen in de zeldzaamste gevallen zou gebeuren. Ook krijgt de game een levelingsysteem.

Sinds de release van Artifact doen spelers hun beklag over een handvol kaarten in het spel die te krachtig zouden zijn. Dit gecombineerd met het feit dat spelers losse kaarten op de Steam Community Market kunnen kopen met echt geld, zorgde ervoor dat er een welbekende en impopulaire pay-to-win-situatie ontsond. Op een zeker moment ging de Axe-kaart voor 33,95 euro over de toonbank, bijna dubbel wat de game zelf kost.

"We wilden aanpassingen aan bestaande kaarten zo veel mogelijk vermijden omdat we dachten dat spelers onveranderlijkheid belangrijk vonden," stelt Valve in de patch notes. Maar het ontwikkelteam komt daar nu op terug en erkent dat "de gemiddelde speler wil dat de game hoofdzakelijk van goede kwaliteit is". Daarom worden acht verschillende kaarten nu afgezwakt.

Omdat deze update voor waardestijgingen en -dalingen gaat zorgen bij verschillende kaarten, staat Valve het eenmalig toe dat kopers hun geld terug kunnen krijgen voor een aankoop. "Spelers die kaarten hebben gekocht die in deze update gewijzigd zijn, kunnen die kaarten aan Valve terugverkopen voor de hoogste marktprijs die de kaart had in de 24 uur voor deze aankondiging".

Ook van een gameontwikkelingsperspectief zegt Valve nu dat het verkeerd is om kaarten niet of nauwelijks aan te passen. "Toekomstige ontwikkeling zou er ook onder lijden. We kunnen niet creatief zijn als we terughoudend zijn met nieuwe ideeën omdat we bang zijn dat we later geen aanpassingen kunnen doen".

Naast deze aanpassingen in het kader van de balans introduceert Valve een levelingsysteem. Spelers krijgen twee verschillende skill ratings, een voor draft games en een voor constructed games. Wanneer spelers een tegenstander met een hogere rating verslaan, gaat hun rating omhoog. Spelers worden voor deze levels beloond met level icons, tickets en card packs. Per seizoen worden de levels gereset.