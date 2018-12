'Tweemaal zoveel uitgevers op iOS halen miljoen dollar omzet als op Android'

Volgens analistenbureau Sensor Tower hebben in 2018 tweemaal zoveel Amerikaanse app-uitgevers een miljoen dollar aan omzet behaald op de App Store als op de Play Store. Dat was volgens het bureau vorig jaar ook het geval.

Volgens de analisten waren er in 2018 in totaal 88 uitgevers die de miljoen dollar bereikten op de Play Store, maar bij de App Store waren dat er 164. In 2017 waren dat respectievelijk 71 en 143. Wel groeit de Play Store sneller dan de App Store op dit gebied: Googles app-winkel kreeg er 24 procent meer uitgevers bij die een miljoen dollar hebben binnengehaald en Apple 15 procent. Sensor Tower tekent aan dat deze gegevens ook aansluiten bij de totale omzetcijfers; de App Store haalt daar eveneens ongeveer tweemaal zoveel geld binnen als de Play Store.

Het grootste aandeel van de nieuwe 'miljonairs' op de App Store heeft dat geld verdiend met games: 33 procent. Daarna volgen ontwikkelaars van gezondheids- en fitness-apps met 12 procent. Bij de Play Store ligt dat gedeeltelijk anders: 65 procent heeft het verdiend met games en slechts 5 procent met gezondheid en fitness.

Het geld komt van betaalde apps, in-app aankopen en abonnementen. "Op basis van deze cijfers lijkt het erop dat Apple ook in 2019 het meest lucratieve platform voor mobile-ontwikkelaars heeft in 2019", stelt het bureau.