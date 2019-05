Spelers hebben twee miljard dollar uitgegeven in mobiele battle-royalegames

Sinds de opkomst van gratis battle-royalegames op smartphones hebben spelers er wereldwijd ruim twee miljard dollar aan uitgegeven. Dat becijferen analisten van Sensor Tower. Dergelijke games bestaan minder dan twee jaar.

Volgens de cijfers van Sensor Tower staat de smartphoneversie van Fortnite op de tweede plaats, met een omzet van ruim 630 miljoen dollar sinds de release. Dat is echter alleen de omzet van de iOS-versie en daarmee is het aannemelijk dat het totaal veel hoger is met de omzet uit de Android-versie erbij opgeteld.

Knives Out, een game die gericht is op de Chinese markt en in november 2017 verscheen, heeft tot nu toe 643 miljoen dollar opgeleverd. PUBG Mobile staat met zo'n 439 miljoen dollar op de derde plek. Die game was in China ook populair maar Tencent mocht er geen geld mee verdienen. Daarom is het spel in China nu vervangen door een alternatief met de naam Game for Peace. Op de derde en vierde plaats staan Garena Free Fire en Rules of Survival, dat zijn titels van NetEase en ook deze games moeten het vooral hebben van de Aziatische markt.

Er zit nog altijd groei in de spelersaantallen en uitgaven van mobiele battle-royalegames volgens Sensor Tower. De vijf titels zouden in het eerste kwartaal van dit jaar gezamenlijk 476 miljoen dollar hebben opgebracht. Spelers geven het meeste uit in PUBG Mobile; 148 miljoen dollar in het afgelopen kwartaal.

De opkomst van battle-royalegames op smartphones begon enkele jaren geleden na het succes van PlayerUnknown's Battlegrounds op de pc. In alle gevallen gaat het om games die gratis zijn te downloaden, maar waarin spelers cosmetische items of zogenaamde battle passes kunnen kopen met echt geld. De games hebben honderden miljoenen spelers. PUBG Mobile heeft bijvoorbeeld honderd miljoen maandelijks actieve spelers; dat zijn alleen de spelers buiten China.