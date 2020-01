Chinese Tencent wil Noors-Nederlandse game-uitgever Funcom overnemen

De Chinese internetgigant Tencent wil de Noors-Nederlandse game-uitgever Funcom overnemen. Tencent is momenteel al de grootste aandeelhouder van het bedrijf en wil nu de rest van de aandelen overnemen. De directie van Funcom steunt de overnamepoging.

Funcom denkt met de overname meer middelen te kunnen vrijmaken voor het maken van games in de Conan- en Dune-series. Het van oorsprong Noorse bedrijf, statutair gevestigd in het Nederlandse Badhoevedorp, denkt bovendien te kunnen profiteren van Tencents ervaring met gaming-as-a-service en in-game aankopen.

Tencent was al de grootste aandeelhouder van Funcom, met een aandeel van rond 29 procent. Aandelen Funcom zijn verhandelbaar op de Noorse aandelenbeurs en het Chinese bedrijf biedt ongeveer een kwart meer voor openstaande aandelen dan de meest recente koers voor het uitkomen van het nieuws. Het gaat om een vrijwillige overnamepoging en aandeelhouders kunnen dus zelf kiezen om hun aandelen aan Tencent te verkopen. Daardoor is de overname nog niet rond.

Het Chinese bedrijf is aandeelhouder van veel westerse gamebedrijven, waaronder Riot Games, Epic, Supercell, Ubisoft, Paradox en Frontier. Funcom maakte in het verleden onder meer Age of Conan, The Secret World, Anarchy Online en de adventure-game The Longest Journey. Ook werkt het bedrijf aan Frank Herbert's Dune-games. Het bestaat sinds 1993 en heeft sindsdien rond dertig games uitgebracht.

Age of Conan-schermafbeelding