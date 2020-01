Speler biedt omgerekend 40.000 dollar voor zeldzaam ruimteschip in EVE Online

Een veiling voor het goede doel in de mmorpg EVE Online heeft een bod van omgerekend 40.000 Amerikaanse dollars opgeleverd. Het object is een zeldzaam ruimteschip waarvan er nog maar twee bestaan in de gamewereld. Het geld gaat naar het Australische Rode Kruis.

De veiling wordt gehouden in het kader van gameontwikkelaar CCP's inzamelingsactie Plex For Good, waarbij het geld naar het Australische Rode Kruis gaat. Die organisatie biedt humanitaire hulp in de gebieden getroffen door de recente bosbranden. Spelers kunnen de ingame-munteenheid Plex kopen met echt geld of de bestaande ingame-munteenheid ISK en de gamemaker zal de Plex weer omzetten in echte dollars voor het Rode Kruis.

Het is aan de spelers zelf om acties op te zetten rond het Plex-systeem van de studio. Een van die acties is de veiling van een buitengewoon zeldzaam ruimteschip, waarvan er volgens Kotaku nog maar twee bestaan. Drie andere exemplaren zijn verwoest. Een YouTuber die in het verleden EVE Online speelde, zag de veiling en besloot een bod erop uit te brengen, voor een miljoen Plex. Dat is omgerekend 3,5 biljoen ISK en dus zo'n 40.000 dollar. Het reserveringsbedrag was 13.000 dollar. Bronnen bij ontwikkelaar CCP hebben tegenover Kotaku bevestigd dat de YouTuber, Scott Manley, het geld ook echt op zijn EVE-bankrekening heeft. Het bod is nog niet geaccepteerd.

Volgens Kotaku gaat het om het schip de Gold Magnate. De huidige eigenaar kreeg het nadat hij met zijn team een pvp-toernooi had gewonnen. Bij dat toernooi streed zijn team voor het recht van een npc-factie om de lege troon van het Amarr-keizerrijk op te eisen. Dit had ook daadwerkelijk een uitwerking op het verhaal van de game.

EVE Online is een massively multiplayer online rpg. Het speelt zich in de ruimte af en iedereen zit in dezelfde spelwereld, die bestaat ui 7800 sterrenstelsels. Spelers kunnen in de wereld grondstoffen delven, piraterij bedrijven, handelen, verkennen en meer. Een systeem van rassen en corporaties is het politieke raamwerk. Aangezien de munteenheid ISK gekoppeld is aan echt geld, kunnen de kosten van ingame-voorwerpen op een bepaalde waarde geschat worden. Zo was er zo'n 7000 euro schade berokkend bij een grote ruimteschermutseling in 2018.