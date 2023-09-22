Ruimte-mmo EVE Online krijgt met Vanguard multiplayer-fps-modus

Ontwikkelaar CCP Games heeft met EVE Vanguard een multiplayer-fps-'module' onthuld voor EVE Online. Spelers moeten in hun eentje of in kleine groepjes missies doen, grondstoffen verzamelen en vechten tegen andere spelers. In december komt een publieke bèta van Vanguard.

Vanguard is ontwikkeld in Unreal Engine 5 en spelers nemen de rol aan van een vanguard, klonen die contracts moeten uitvoeren op de planeet New Eden. Spelers kunnen de uitrusting van hun kloon verbeteren door de spelmodus te spelen. De spelmodus zal verbonden zijn met EVE Online, zegt CCP, waardoor Vanguard-spelers een impact zullen hebben op de spelwereld van die ruimteschip-mmo. CCP geeft hier nog niet veel details over, maar zegt deze impact in de toekomst te willen uitbreiden.

De spelmodus zal te spelen zijn via de EVE Online-launcher. In december komt met First Strike de eerste publiekelijk speelbare test van Vanguard. CCP bracht in 2013 al eerder een fps uit in het EVE-universum, Dust 514, maar deze werd drie jaar later offline gehaald vanwege het lage aantal spelers.

Naast Vanguard kondigde CCP andere extra's aan voor EVE Online, zoals nieuwe schepen. Daarnaast komt er een 4X-strategiesmartphonegame aan, die EVE Galaxy Conquest zal heten. Deze is gemaakt door CCP Shanghai en spelers kunnen met elkaar strijden tegen andere spelers. De strategiegame krijgt facties en schepen uit EVE Online. Galaxy Conquest verschijnt in het vierde kwartaal van 2023 'in bepaalde regio's' op iOS en Android. In 2025 moet het spel wereldwijd uitkomen.