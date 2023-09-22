Ruimte-mmo EVE Online krijgt met Vanguard multiplayer-fps-modus

Ontwikkelaar CCP Games heeft met EVE Vanguard een multiplayer-fps-'module' onthuld voor EVE Online. Spelers moeten in hun eentje of in kleine groepjes missies doen, grondstoffen verzamelen en vechten tegen andere spelers. In december komt een publieke bèta van Vanguard.

Vanguard is ontwikkeld in Unreal Engine 5 en spelers nemen de rol aan van een vanguard, klonen die contracts moeten uitvoeren op de planeet New Eden. Spelers kunnen de uitrusting van hun kloon verbeteren door de spelmodus te spelen. De spelmodus zal verbonden zijn met EVE Online, zegt CCP, waardoor Vanguard-spelers een impact zullen hebben op de spelwereld van die ruimteschip-mmo. CCP geeft hier nog niet veel details over, maar zegt deze impact in de toekomst te willen uitbreiden.

De spelmodus zal te spelen zijn via de EVE Online-launcher. In december komt met First Strike de eerste publiekelijk speelbare test van Vanguard. CCP bracht in 2013 al eerder een fps uit in het EVE-universum, Dust 514, maar deze werd drie jaar later offline gehaald vanwege het lage aantal spelers.

EVE: VanguardEVE: Vanguard
EVE: VanguardEVE: VanguardEVE: Vanguard

Naast Vanguard kondigde CCP andere extra's aan voor EVE Online, zoals nieuwe schepen. Daarnaast komt er een 4X-strategiesmartphonegame aan, die EVE Galaxy Conquest zal heten. Deze is gemaakt door CCP Shanghai en spelers kunnen met elkaar strijden tegen andere spelers. De strategiegame krijgt facties en schepen uit EVE Online. Galaxy Conquest verschijnt in het vierde kwartaal van 2023 'in bepaalde regio's' op iOS en Android. In 2025 moet het spel wereldwijd uitkomen.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 22-09-2023 19:24 21

22-09-2023 • 19:24

21

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EVE Online

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Reacties (21)

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Ricmaniac
22 september 2023 19:30
Ik wou bij de titel direct al zeggen: Huh dit hadden ze toch al eens geprobeerd? Maarja dat klopt dus :P Wie weet lukt het dit keer wel. vind het wel tof nog steeds Eve online. Speel het eigenlijk allang niet meer maar blijft een vette MMO.

Ik ga die FPS zeker wel proberen.
thetakman @Ricmaniac22 september 2023 19:36
offtopic: als weer gaat spelen, tik me even aan als je geïnteresseerd bent in J-space
Het spel is ZOVEEL beter als wormholer.
!GN!T!ON @thetakman22 september 2023 20:52
Vond wormhole space ook het leukst. Zelf tijd rond gevlogen in een Astero solo. Nooit een goede Corp kunnen vinden en steeds na tijdje weer gestopt. Keek op yt altijd naar een kerel die in wormholes zat naar Jan de naam niet herinneren. Kijk nu nog af en toe naar strangenet op yt.
CrimsonRider @thetakman23 september 2023 21:30
Ben net weer gestart na 8 jaar afwezig. Maar WH, I dunno, nooit echt idee gekregen hoe dat zou moeten werken. Maar goed, altijd mainly PVE speler geweest.
thetakman @CrimsonRider25 september 2023 08:20
Ik ook, jaren in HS en later jaren in NS gezeten. Spel brandde een beetje op.
Daarna ineens met een collega een WH corp uitgezocht, naar binnen gegaan, en nooit meer weg gegaan. De game is aanzienlijk interessanter en geavanceerder zonder local en stargates.

Ook als PVE is er veel te beleven, de ISK is echt ziek. Ik heb een station container waar ik m'n blue loot in verzamel (dit dropt van de sleepers als je combat sites doet) Dit moet je verkopen voor vaste prijzen aan NPC buy orders in HS.

Eens in de week ofzo dump ik dit naar HS toe als er een mooie connectie is ergens in de chain. Meestal op zaterdag ochtend ofzo. Regelmatig al gehad dat ik op zaterdag ochtend m'n loot eruit gooi voor 1-2Bill en er voor zondag avond alweer 700-900 mill ISK aan loot in de container zit als het een rustig weekend is. En dan doe ik amper moeite om te krabben.
eelco19781978 @thetakman24 september 2023 11:21
Persoonlijk bevalt het 0.0 leven me prima ;-)
nst6ldr @Ricmaniac22 september 2023 19:51
Deze screenshots zijn ook van Dust514 volgens mij.

EVE heeft volgens mij een klein beetje een imago probleem door de grootse plannen uit het verleden die ze maar half of niet geïmplementeerd krijgen. Neem 'station walking': Ik weet nog goed dat ik als piloot kon rondlopen in een kamer met uitzicht op mijn schip...

...en daar bleef het ook bij, na een aantal jaar werd dat er weer uit gepatched. :')
Cergorach
@nst6ldr22 september 2023 20:14
Deze screenshots zijn ook van Dust514 volgens mij.
Nope, dit zijn de alpha beelden van EVE Vanguard, ze hebben life gespeeld op het podium op fanfest.

De lijst is nog veel en veel langer, maar gedeeltelijk komt dat ook omdat CCP vroeger veel opener was met ideeën delen. Mensen namen dat dan aan als de 'waarheid' en werden pissig als het niet kwam (of niet snel genoeg). Dust514 heeft gewoon heel erg geleden onder de PS3 exclusiviteitsdeal met Sony, nog een reden waarom exclusiviteit geen goed idee is, ook al krijg je een hele grote zak geld van de platform eigenaar. Dan hebben we nog iets als het WoD MMO, waarbij ze uiteindelijk heel het IP (WW) hebben moeten verkopen. Ook aan heel veel dingen begonnen en niet 'afgemaakt' en/of de stekker uitgestoken (VR, ccg, etc.).

Maar ik heb nog steeds Omega accounts actief...
lezzmeister @Cergorach24 september 2023 07:28
Zit nog steeds te wachten op ondersteuning 2e scherm, kan ik mijn Dscan uit de weg halen.
thetakman @lezzmeister25 september 2023 08:30
Wat de fuck? Dit kan al jaren...

Gewoon windowed mode, over 2 schermen heen slepen ( of in het profile de resolutie handmatig vast zetten) en dan gewoon onder de grafische instellingen Offset Interface naar rechts of links zetten zodat je schip en interface op 1 beeldscherm komt...
AjDuLion
23 september 2023 01:35
vandaag bij fanfest aanwezig geweest ik denk dat ze deze keer wel geluisterd hebben naar de community en de fps koppelen aan de faction warfare ipv het idee wat ze eerder hadden.

morgen weer een hele dag dus ben benieuwd wat er nog meer verteld word de pre alpha zag er in iedergeval goed uit! met een pve/pvp stijl van gameplay kan dit best nog wat worden!
LongTimeAgo 22 september 2023 19:58
Dus... Ze gaan het weer proberen?
Ik weet gewoon niet of EVE online de 'juiste' fanbase heeft voor een FPS.
Ik zou het graag willen spelen, echt, maar hoe lang blijft het leven en ondersteund?
Cergorach
@LongTimeAgo22 september 2023 20:16
Dus... Ze gaan het weer proberen?
Ik weet gewoon niet of EVE online de 'juiste' fanbase heeft voor een FPS.
Niet op de PS3! ;)

Ze hebben het niet expliciet gezegd, maar ik mag hopen dat het een Windows release is, anders gaan ze exact hetzelfde issue krijgen...
LongTimeAgo @Cergorach22 september 2023 20:22
Oja, dat spel was PS3 exclusive terwijl EVE een... Pure PC game was.
Ik was het helemaal vergeten hahaha.
wijksel @Cergorach22 september 2023 21:14
Het verschil met Dust is inderdaad dat Vanguard geïntegreerd wordt als module in de bestaande EVE Universe en er dus interactie is tussen de games. En het is dan ook een PC game net als EVE zelf.
Linksquest Moderator Spielerij
22 september 2023 21:02
De game nog niet gespeeld, maar lijkt me wel leuk om eens te proberen.
MartinSchilders 23 september 2023 14:05
zijn er toevallig mensen die ook eve echoes spelen hier?

we krijgen binnenkort titans, als het goed is 1 van deze maanden
FreeShooter @MartinSchilders23 september 2023 20:25
Post gerust hier: forumtopic: [Android/iOS] [MMORPG] EVE Echoes
jeba28 23 september 2023 18:20
wordt weer een flop. ze kunnen de energie beter eens gaan stoppen in bv nieuwe rassen in eve zelf want de game bestaat nu 20 jaar (2003) maar buiten wat nieuwe en updated schepen is er niets veranders buiten de graphics om dan
lezzmeister @jeba2824 september 2023 07:35
Er is zat veranderd. Sleepers, Trigs, veel veranderd wat betreft fabricage en constructie, mining, etc.
jeba28 @lezzmeister27 september 2023 14:22
sorry verkeerd getyped ik bedoelde speelbare rassen want 20 jaar met maar 4 speelbare rassen.

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