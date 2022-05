Mmo EVE Online omarmt 'spreadsheets'-identiteit met officiële Excel-integratie

CCP Games toont een prototype van een officiële Excel-api voor EVE Online. In de ruimte-mmorpg, die liefkozend 'spreadsheets in space' genoemd wordt, managen spelers een grote ruimtevloot, waar veel planning en organisatie bij komt kijken.

Ontwikkelaar CCP Games en Microsoft werken samen om de officiële ondersteuning van de export van EVE Online-gamedata naar Excel-bestanden beschikbaar te maken. Middels de software kunnen spelers uiteindelijk data uit de game direct exporteren naar een Excel-sheet, waar voor velen sowieso al veel van de planning van de game plaatsvond. CCP Games belooft later dit jaar meer details prijs te geven over de Excel-ondersteuning. De onthulling van de aankomende functie werd tijdens de EVE Fanfest 2022-conventie met applaus en een kleine portie zelfspot ontvangen.

"Excel-compatibiliteit moet spelers helpen om alles van winstmarges tot gevechtsstrategieën te kunnen berekenen. (...) De integratie van Microsofts software is een volgende stap in CCP's doel om de mmo nog toegankelijker te maken voor zowel casual als doorgewinterde spelers", zo stelt de ontwikkelaar.

EVE Online is een langlopende mmorpg waarin spelers in een persistent universum allerlei verschillende taken op zich kunnen nemen, al dan niet als onderdeel van een grotere organisatie. Denk aan bijvoorbeeld het mijnen van grondstoffen, het intergalactisch verhandelen van producten of het uitvechten van grootschalige politiek gemotiveerde oorlogen. Al die taken kunnen ontzettend ingewikkeld zijn, zeker als efficiëntie belangrijk is. Daarom kreeg EVE Online al snel de bijnaam 'spreadsheet simulator'. Er is zelfs een UI-only-modus waardoor spelers alleen de in-game data te zien krijgen, zonder eventuele 3D-animaties.