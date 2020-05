Mobiele mmo-ruimtegame Eve Echoes komt in augustus uit

Eve Echoes, een voor mobiele telefoons en tablets geschikte game die zich afspeelt in het Eve-universum, zal in augustus officieel uitkomen. De mobiele game was in december vorig jaar al te spelen tijdens een open bètaperiode.

De Chinese bedrijven NetEase Games en CCP Games melden dat Eve Echoes in augustus uitkomt voor iOS en Android. Geïnteresseerde spelers kunnen zich alvast registreren voor het spel, waarvan de makers nieuwe trailers hebben uitgebracht. Een exacte datum in augustus hebben de makers nog niet bekendgemaakt.

Eve Echoes moet de schaal en de complexiteit van de Eve Online-gameplay naar mobiele apparaten brengen. Het mobiele spel wordt omschreven als een sandbox-mmo waarin spelers als piloten met hun ruimteschepen een enorm universum kunnen verkennen. Speler kunnen items maken, geld verdienen, territoria innemen, handel drijven, aan piraterij doen, bedrijven runnen en coalities vormen. Er zouden meer dan 100 unieke schepen en meer dan 8000 stersystemen in het spel zitten.