Google weert Podcast Addict van Play Store door covid-19-referenties in podcasts

Podcast Addict is door Google geschorst, wat betekent dat de podcast-app niet meer in de Play Store is te vinden. De schorsing hangt samen met het feit dat de app aan covid-19 zou refereren, terwijl dat hooguit lijkt te gelden voor de podcasts die in de app worden geïndexeerd.

De maker van Podcast Addict, Xavier Guillemane, laat op Twitter zien dat hij in het weekend een notificatie van Google kreeg, waaruit blijkt dat zijn app is geschorst. Google wijst daarbij op een relatief nieuw onderdeel uit de Developer Distribution Agreement, waarin staat dat apps die aan covid-19 of gerelateerde termen refereren, enkel voor distributie zijn toegestaan op Google Play als ze gepubliceerd en geautoriseerd zijn door officiële overheidsinstanties of publieke gezondheidsorganisaties. Volgens de toegestuurde informatie van Google zou Guillemane bijvoorbeeld zijn app moeten aanpassen, waarbij referenties of kernwoorden gerelateerd aan covid-19 moeten worden geschrapt.

Podcast Addict is momenteel nog altijd niet in de Play Store te vinden. Het was een gratis te downloaden app die al zo'n negen jaar bestond. Podcast Addict is een podcastspeler-app die gebruikers in verbinding brengt met allerlei podcasts, maar de content waar naar geluisterd wordt, wordt niet door Podcast Adddict gehost. De app was behoorlijk populair, wat onder meer blijkt uit de 511.000 overwegend zeer positieve gebruikersrecensies. Via Podcast Addict zijn tot nu toe 2 miljard podcast-episodes gedownload en de maker vertelt aan The Verge dat de app inmiddels al bijna 10 miljoen keer was gedownload.

Het verdienmodel van de app bestond geheel uit advertenties van Google. Guillemane klaagt dat hij slachtoffer is van een Google-algoritme en dat hij zijn brood verdiend met de inkomsten uit de app. Hij stelt dat de Google Play Store geen velden heeft voor metadata- of kernwoorden en dat er enkel een beschrijvingsveld over de app is, waar volgens de maker nooit covid-19 is genoemd. Ook komt de term voor de ziekte die voortkomt uit het coronavirus volgens Guillemane niet voor in de broncode van de app. Hij stelt dat de app toegang geeft tot content van derden en dat er momenteel veel over covid-19 worden gepraat.

Volgens Guillemane kan het zeven dagen duren voordat hij iets van Google terughoort over zijn beroep tegen de schorsing. Hij zegt dat Google in feite van hem vraagt zijn app te 'repareren' en het als een nieuwe app te publiceren. Dat zou betekenen dat de opgebouwde download- en recensieaantallen van de afgelopen tien jaar volledig verdwijnen.

Bestaande gebruikers kunnen de app nog wel gebruiken, maar in-app-aankopen zijn niet meer mogelijk. Nieuwe gebruikers kunnen de app niet meer vinden via de Play Store en bestaande gebruikers kunnen de app ook niet meer installeren op een ander apparaat. De app is wel als apk te sideloaden.