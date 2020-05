Belgische Open VLD legt verkiezing stil wegens grote bug in stemwebsite

De voorzittersverkiezingen van de Belgische partij Open VLD zijn na anderhalf uur stopgezet omdat er een bug in het online stemproces zat. Door cookies te legen of een andere browser te gebruiken konden partijleden hun stem meerdere keren uitbrengen.

De stemming over wie de nieuwe voorzitter en leden van de Open Vlaamse Liberalen en Democraten worden vond maandag plaats, maar werd na anderhalf uur gestaakt. De gerechtsdeurwaarder die toezicht hield op de verkiezingen werd op de hoogte gebracht van een kwetsbaarheid in de website waarop gestemd werd. Vanwege het coronavirus vond de stemming uitsluitend via een website en telefonisch plaats.

De exacte aard van het probleem is niet helemaal duidelijk. De partijen zelf zeggen dat het mogelijk is om meerdere keren te stemmen 'als gebruikers twee browsers gebruiken'. Dat duidt erop dat het ook mogelijk is meerdere stemmen uit te brengen als een gebruiker de cookies in zijn browser leegt.

Nadat de storing werd ontdekt legde de partij de verkiezing helemaal stil. Inmiddels zegt Open VLD dat de verkiezingen helemaal over worden gedaan.