Stemprogramma lijsttrekkersverkiezing CDA was geautomatiseerd te manipuleren

Het stemprogramma waarmee het CDA de nieuwe lijsttrekker wilde kiezen, gebruikte een willekeurige stemcode die te raden was. Daardoor was de verkiezing eenvoudig te manipuleren met een programma. Het CDA herstart de verkiezing en vraagt partijleden nu om hun postcode.

Dat de stemwebsite van het CDA te manipuleren was, viel TU Delft-promovendus Jordy San Jose Sanchez op. Hij tipte het CDA en de NOS. Om een stem uit te kunnen brengen op Hugo de Jonge, Mona Keijzer of Pieter Omtzigt, moesten CDA-leden een zevencijferige stemcode invoeren op de stemwebsite. Volgens San Jose Sanchez waren er 'veel te weinig mogelijke combinaties', waardoor er een kans van een op de 250 was om een correcte stemcode in te voeren.

De promovendus schreef een computerprogramma dat willekeurige stemcodes invoerde in het stemsysteem en wist zo drie keer valse stemmen uit te brengen op Mona Keijzer. Met zijn zelfgeschreven programma had hij naar eigen zeggen binnen 30 uur alle stemmen uit kunnen brengen. Met de stemcode kan een CDA-lid één keer stemmen.

Toen het CDA door de promovendus werd ingelicht, losten ze dinsdagavond het probleem op door een Captcha in de stemwebsite te plaatsen die het geautomatiseerd stemmen onmogelijk moest maken. Toen twee beveiligingsonderzoekers volgens de NOS ontdekten dat deze aanpassing eenvoudig te omzeilen was, besloot het CDA op woensdagmiddag de verkiezing opnieuw te doen.

Het CDA schrijft dat de stemming nu donderdagochtend om 09.00 uur opnieuw start. Bij het stemmen moet een partijlid 'bijvoorbeeld' de vier cijfers van zijn of haar postcode invoeren. Een notaris toetst achteraf of de stemcode en postcode met elkaar matchen. Bij deze nieuwe stemronde gebruiken de CDA-leden dezelfde stemcode als voorheen. Volgens de NOS kijkt beveiligingsbedrijf Fox-IT mee of er verdachte stemmen worden uitgebracht. De partij zegt de situatie te betreuren en San Jose Sanchez te bedanken dat hij de fout onder de aandacht bracht.

Op hun site zegt het CDA dat ze voor de tip van San Jose Sanchez al doorhadden dat er iets fout was, door 'verdachte bewegingen in het systeem'. De partij startte naar eigen zeggen direct een onderzoek. Volgens het CDA is het gebruiken van een langere cijfercode ongewenst, omdat de kans dan groter is dat iemand een fout maakt tijdens het invoeren. Voor het stemprogramma in gebruik werd genomen, heeft een ethische hacker volgens de partij 'checks' gedaan. De aanbevelingen van deze hacker werden volgens de partij overgenomen.