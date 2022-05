Qualcomm Snapdragon 865 Plus krijgt tot tien procent snellere gpu- en cpu-cores

Qualcomm heeft de Snapdragon 865 Plus aangekondigd, een verbeterde variant van de Snapdragon 865. De nieuwe soc krijgt ondersteuning voor snellere wifi- en bluetooth-verbindingen en cpu- en gpu-cores die tot tien procent sneller zijn dan bij de 865-soc.

De Kryo 585-cpu van de 865 Plus-soc is geklokt op 3,1GHz, wat volgens Qualcomm 10 procent hoger is dan bij de reguliere Snapdragon 865 het geval is. De maximale kloksnelheid van de reguliere Snapdragon 865-cpu is 2,84GHz. De Adreno 650-gpu heeft ook onbekende upgrades gekregen, waardoor deze 10 procent sneller zou kunnen renderen dan de chip in de reguliere Snapdragon 865.

De 865 Plus-soc is compatibel met de FastConnect 6900-chip, die ondersteuning biedt voor meer wifi- en bluetooth-verbindingen dan bij de reguliere 865-soc mogelijk is. Zo kan de 6900-chip overweg met wifi 6e, waarmee verbindingen op de 6GHz-frequentieband mogelijk worden. Met de nieuwe chip zijn volgens Qualcomm wifi-snelheden tot 3,6Gbit/s mogelijk. De 6900-chip kan daarnaast overweg met bluetooth 5.2.

Net als de reguliere Snapdragon 865-soc heeft de 865 Plus geen geïntegreerd 5g-modem en is het compatibel met de Snapdragon X55-chip voor een 5g-verbinding. De Asus ROG Phone 3 en nieuwe 'mobiele gamingapparaten in de Lenovo Legion-reeks' krijgen de Snapdragon 865 Plus-soc. Van deze twee apparaten werd eerder gezegd dat ze de reguliere Snapdragon 865-soc zouden krijgen. Qualcomm verwacht dat in het derde kwartaal van dit jaar meer bedrijven apparaten met de nieuwe soc aan gaan kondigen.