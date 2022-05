Qualcomm introduceert Snapdragon 870-soc met hogere kloksnelheid dan 865+-soc

Qualcomm heeft de Snapdragon 870-soc getoond als opvolger voor de Snapdragon 865 Plus. Bij de nieuwe soc draait een van de Kryo 585-cpu-kernen op maximaal 3,2GHz, waar de Snapdragon 865 Plus maximaal 3,09GHz biedt. De nieuwe soc komt later dit jaar naar telefoons.

De Kryo 585-cpu van de Qualcomm Snapdragon 870-soc heeft acht kernen, waarbij de Prime Core op de hoogste kloksnelheid kan draaien, meldt Qualcomm. De soc bestaat uit vier op Arms Cortex A77-gebaseerde kernen en vier op Cortex A55-gebaseerde kernen. De Prime Core is een van die A77-kernen. Over de kloksnelheid van de andere zeven kernen meldt de fabrikant niets. Vermoedelijk gaat net als bij de Snapdragon 865-soc om drie A77-kernen die op 2,42GHz werken en vier A55-kernen die op 1,8GHz draaien.

De gpu van de Snapdragon 870-soc is de Adreno 650, waarschijnlijk heeft deze dezelfde verbeteringen als de 865 Plus-soc en presteert deze tot tien procent sneller dan de reguliere 865-soc. Net als de twee eerder genoemde socs heeft de 870 ondersteuning voor een maximale schermresolutie van 3840x2160 pixels met 60Hz. De soc kan ook een verversingssnelheid van 144Hz aan, maar dan is de resolutie beperkt tot 3200x1800 pixels. De soc ondersteunt maximaal 200MP-camera's, kan video's opnemen met een resolutie van 7680x4320 pixels met 30fps of slowmotionbeelden opnemen van 960fps met een maximale resolutie van 1280x720 pixels.

Voor 5G-verbindingen moet de soc worden gekoppeld aan Qualcomms X55-modem. Deze ondersteunt mmWave-frequenties en sub-6GHz-frequenties en maakt een maximale snelheid van 7Gbit/s mogelijk. Verder heeft de 870-soc ondersteuning voor Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.2.

Qualcomm verwacht dat in dit kwartaal de eerste smartphones met de nieuwe socs aangekondigd zullen worden. Het bedrijf noemt Motorola, iQOO, OnePlus, Oppo en Xiaomi als bedrijven die de soc in hun komende flagships willen gebruiken. Onder meer de Asus Zenfone 7 Pro en de ASUS ROG Phone 3 werden met de 865 Plus-soc uitgerust. De originele 865-soc is in meer telefoons gebruikt.