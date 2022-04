Arm introduceert Arm v9-architectuur

Het Britse Arm heeft een nieuwe generatie van zijn Arm-architectuur aangekondigd. De v9-architectuur volgt de in 2011 uitgebrachte v8-generatie op en moet het komende decennium in miljarden apparaten gebruikt worden.

Socs op basis van de Arm v9-architectuur worden onderverdeeld in drie profiles: m, voor microcontrollers, a, voor applicatieprocessors, en r, voor realtime-processors. De v9-architectuur zet zwaar in op kunstmatige intelligentie en beveiliging. Voor betere verwerking van AI-gerelateerde berekeningen heeft de Arm v9-architectuur een vernieuwde Scalable Vector Extension, SVE2, gekregen, die samen met Fujitsu is ontwikkeld. Bovendien zouden AI-workloads met verbeterde matrixberekeningen in de cpu-cores en vernieuwingen in de Mali-gpu en Ethos-npu, de neural processing unit, versneld worden. Ook Nvidia zou bijdragen aan versnelling van AI-berekeningen.

De beveiliging van data zou gewaarborgd moeten worden dankzij de Confidential Compute Architecture, of CCA, waarmee de soc data en code effectief kan compartimentaliseren, zodat verschillende processen niet ongewenst bij elkaars data kunnen. Arm noemt de compartimenten Realms en data kan daar ongeacht of het in gebruik of idle is, veilig in worden opgeslagen. Daarmee lijken de realms ietwat op virtuele machines of sandbox-omgevingen en zou data onder meer tegen veelgebruikte geheugenexploits als buffer overflows en reuse after free-kwetsbaarheden beschermd worden. Daarnaast werkt Arm mee aan het Morello-project, een beveiligingsinitiatief in samenwerking met de Britse overheid.

Naast beveiliging en AI is ook effectief ontwerp een speerpunt van Arm. Niet alleen beoogt het de komende twee generaties dertig procent meer prestaties uit cpu-cores te halen, maar het bedrijf wil ook meer inzetten op systeemgedreven soc-ontwerp. Bij die Total Compute-ontwerpfilisofie moeten socs speciaal voor specifieke toepassingen ontworpen worden, om hardware optimaal voor het beoogde doel te produceren. Diverse partners hebben aangegeven aan Arm v9-producten te werken, waaronder Google, Marvell, MediaTek en Samsung.

Er zijn volgens Arm in de afgelopen zesentwintig jaar inmiddels zo'n honderd miljard Arm-processors in gebruik geweest. Het bedrijf verwacht de mijlpaal van de volgende honderd miljard Arm-socs de komende vijf jaar te passeren. Die groei zou door steeds meer compute-eisen voor iot en cloud-diensten veroorzaakt worden, waarbij steeds meer data lokaal in plaats van in datacentra verwerkt wordt, om de explosie van data in te dammen.