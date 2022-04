CD Projekt gaat herstructureren om meerdere AAA-games tegelijk te kunnen maken

CD Projekt wil meerdere grote AAA-games en -uitbreidingen tegelijk kunnen maken en herstructureert daarom. Daarnaast wil het bedrijf pas later in de ontwikkeling van het spel de marketingcampagne starten en wil het beelden van alle platforms tonen.

Om meer games te ontwikkeling zegt het bedrijf de cto een grotere rol te geven binnen het bedrijf en gaat CD Projekt de ontwikkeling aan de REDengine centraliseren en verbeteren. De ontwikkelstudio wordt daarnaast geherstructureerd in meerdere, interdisciplinaire teams die agile gaan werken. Deze teams krijgen ondersteuning van 'experts' en gaan voor zowel Cyberpunk- als voor The Witcher-games werken.

Met deze veranderingen moet de ontwikkelaar games op een andere manier maken en moet het bedrijf proactiever worden. Hiermee moet het vanaf 2022 mogelijk worden om meerdere games tegelijk te kunnen ontwikkelen. Het bedrijf zegt ook aan een 'duurzame en zorgzame werkomgeving' te willen werken. In onderstaande video zegt het bedrijf stress van werknemers te willen verminderen en burnouts te willen voorkomen. Het moet voor werknemers makkelijker worden om met hoger geplaatsten te kunnen praten, ook krijgen zij workshops die ingaan op mentale gezondheid. Tevens komt er een ondernemingsraad-achtig orgaan.

CD Projekt RED, een afdeling van CD Projekt die verantwoordelijk is voor games als The Witcher en Cyberpunk 2077, gaat games korter promoten. Trailers, demo's en diepteinfo over in-game-mechanics gaat het bedrijf pas dichterbij de release van een spel delen. Het bedrijf sluit echter niet uit om games alsnog vroeg aan te kondigen via kleinere teasers.

De ontwikkelaar wil ook beter omgaan met de verwachtingen van fans, door minder over concepten te communiceren en meer met 'polished' in-gamebeelden. Daarnaast gaat het bedrijf meer beelden delen van alle platforms waarop een spel wordt uitgebracht. Van Cyberpunk 2077 werden alleen beelden van de next-genconsoles of krachtige pc's getoond. Daardoor raakten gamers teleurgesteld toen ze zagen dat het spel op current-genconsoles en minder krachtige pc's er minder mooi uitzag. Op de current-genconsoles waren er andere beperkingen, zoals minder npc's op straat. Dit zorgde volgens gamers onder meer voor minder sfeer.

CD Projekt stopt daarnaast met de vijfjaarlijkse plannen, maar wil in plaats daarvan ieder jaar een roadmap uitbrengen. Om het bedrijf tot slot te kunnen groeien, wil CD Projekt investeren in het verbreden van de gamemerken en meer mediavormen als tv-series, boeken, strips en speelgoed gebruiken.