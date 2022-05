CD Projekt Red gaat mogelijk Witcher 3-mods gebruiken bij next-genupgrade

CD Projekt Red, ontwikkelaar van The Witcher en Cyberpunk 2077, overweegt om mods voor The Witcher 3 te gebruiken voor zijn next-genupgrade van de game, voor de Xbox Series X en S, PlayStation 5 en Windows.

De Poolse gamestudio heeft contact gezocht met de maker van The Witcher 3 HD Reworked Project, een mod die textures en models van meer detail voorzien en daarbij tracht nog steeds in de originele stijl van de game te blijven. De modder stelt dat hij in gesprek is met de studio over 'samenwerking' en dat 'hoewel het nog niet zeker is, de kans erg groot is dat de mod in de next-genupgrade van de game komt'. CDPR bevestigt tegenover Kotaku dat de gesprekken gaande zijn, maar onderstreept dat er 'nog geen bindende overeenkomsten gesloten zijn'.

Middels backward compatibility kunnen de Xbox Series X en S en PlayStation 5 nu ook al The Witcher 3 spelen. Daarbij zullen gamers ook merken dat framerates en dynamische resoluties hoger uitvallen, maar echt gebruikmaken van de extra kracht ten opzichte van een generatie terug, doen de games nog niet. Daar zijn de next-genupgrades van de game voor. Op Windows geldt hetzelfde: de game is uiteraard speelbaar en presteert zeer goed op hedendaagse hardware, maar is gemaakt met de hardware van releasejaar 2015 in gedachten.

Of de modmaker gecompenseerd wordt voor zijn werk, is nog niet duidelijk. Dat kon de gamestudio nog niet vertellen aan Kotaku. De upgrade wordt in opdracht van CDPR verzorgd door Saber Interactive. De game krijgt naast betere textures ook ondersteuning voor raytracing, is gemeld.

Een trailer van The Witcher 3 HD Reworked Project