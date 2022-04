CD Projekt RED werkt aan onlinemodus voor 'alle toekomstige games'

CD Projekt RED weet nog niet zeker of er een standalone multiplayer-game komt voor Cyberpunk 2077. Waarschijnlijk komt de online component in de game zelf te zitten, maar ook in toekomstige games, zegt de ceo van de ontwikkelaar.

Aanvankelijk was CD Projekt RED van plan een multiplayerversie van Cyberpunk 2077 uit te brengen als zijn toekomstige triple-A-titel, dus als een standalone game. De plannen zijn nu anders, zegt ceo Adam Kiciński in een update rondom de roadmap van de game. In plaats daarvan krijgt Cyberpunk 2077 een geïntegreerde multiplayermodus, al zijn details daarover nog niet bekend. "We willen goede online elementen implementeren in onze games waar dat logisch is", zegt Kiciński. Daarom 'heroverweegt' het bedrijf wat het met multiplayer wil doen.

Het nieuwe plan is om één nieuwe technologie te maken voor online multiplayer die vervolgens 'in al onze franchises kan worden gebruikt', zegt de ceo. "We bouwen een online technologie die kan worden geïmplementeerd in de ontwikkeling van al onze toekomstige games." Daarbij toont CD Projekt RED ook beelden van The Witcher. Dat duidt er mogelijk op dat er ook multiplayer in de aankomende nieuwe Witcher-game kan komen te zitten.