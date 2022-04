Cyberpunk 2077-patch 1.2 bevat 500 aanpassingen en raytracing voor AMD-gpu's

CD Projekt RED toont een lijst van veranderingen die via patch 1.2 naar Cyberpunk 2077 komen. De lijst benoemt meer dan 500 aanpassingen, die de prestaties moeten verbeteren en bugs moeten oplossen. De patch maakt ook raytracing met AMD-gpu's mogelijk.

Ontwikkelaar CD Projekt RED heeft de uitgebreide patch notes onderverdeeld in categorieën zoals gameplay, quests, open world, omgeving en levels, graphics en stabiliteit en prestaties. Per categorie zijn er tientallen wijzigingen. Patch 1.2 is nog niet beschikbaar, maar zou volgens eerdere beloftes nog deze maand uit moeten komen. De ontwikkelaar zegt dat de update 'snel' komt, voor alle platforms.

Voor pc-gamers wordt ondersteuning voor raytracing met AMD-videokaarten toegevoegd. Tot nu toe werkte dat alleen met Nvidia RTX-kaarten. Ook heeft de ontwikkelaar naar eigen zeggen tal van aanpassingen doorgevoerd aan de engine waardoor de game stabieler draait en beter presteert. Dat moet met name te merken zijn op de consoles van de vorige generatie en op pc's met oudere hardware. CD Projekt RED stelt dat er minder willekeurige vastlopers zijn na de update. Dat komt onder andere door geheugenoptimalisaties.

Bij de gameplayverbeteringen wordt onder andere gesproken over aanpassingen aan de besturing van auto's. Een nieuwe steering sensitivity slider moet uitkomst bieden voor spelers die gebruikmaken van hun toetsenbord. Ook zal de politie niet meer zomaar 'uit het niets' achter spelers verschijnen; de radius waarin de Night City Police Department spawnt, is vergroot. CD Projekt RED gaf hier eerder al informatie over.

De lijst omschrijft tal van specifieke aanpassingen die problemen bij quests en cutscenes moeten oplossen. Ook zijn er veranderingen gemaakt die de 'immersie in de open spelwereld' moeten verbeteren, maar die worden niet specifiek benoemd. CD Projekt RED verwijst daarbij naar verbeteringen en oplossingen bij ontmoetingen en optredens in de open wereld.

Patch 1.2 is de grootste update voor Cyberpunk 2077 tot nu toe. In januari bracht CD Projekt RED een eerste forse update uit, versie 1.1, die bugfixes en stabiliteitsverbeteringen doorvoerde. De nieuwe patch moet meer significante verbeteringen brengen naar de game die op 10 december vorig jaar verscheen. Het spel kreeg toen veel kritiek vanwege de vele bugs en slechte prestaties op consoles van de vorige generatie.