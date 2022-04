'Playstation 5 geeft sdr-games niet correct weer'

Het spelen van games op de PlayStation 5 in sdr kan leiden tot een incorrecte weergave waarbij met name details in donkere of zwarte gedeeltes kunnen wegvallen. Dit is volgens Digital Foundry het geval als high dynamic range wordt uitgeschakeld in de PS5-instellingen.

Onder meer Alexander Battaglia van Digital Foundry meldt dat de PS5 in deze situatie originele sdr-content niet correct weergeeft, in ieder geval bij de backwards compatible-titels. Volgens hem kan er sprake zijn van black crush, waarbij er details in donkere of zwarte gedeeltes kunnen wegvallen. Battaglia stelt dat de PS5 andere zwartwaarden gebruikt, wat leidt tot een afwijkend en donkerder sdr-beeld in vergelijking met dezelfde game in sdr op bijvoorbeeld de PS4, Xbox-consoles of de pc. Het is geen enorm verschil, maar het kan volgens hem negatief uitpakken.

Zijn collega John Linneman valt hem bij en stelt dat het beter is om hdr ingeschakeld te laten in de instellingen van de PS5, omdat de weergave van een sdr-game in deze hdr-container tot betere resultaten leidt, met name als de gebruikte televisie relatief goed is in het weergeven van hdr. Er zijn meerdere gebruikers die deze ervaringen onderschrijven, al zijn er ook enkele anderen die juist aangeven dat zij geen issues zien op hun tv's als games in sdr worden gespeeld.

Het hier beschreven issue is opvallend, omdat het weergeven van een sdr-game in een hdr-container logischerwijs tot mindere resultaten zou moeten leiden, terwijl de originele sdr-weergave juist beter eruit zou moeten zien. Als op de PS5 hdr is ingeschakeld, wordt alles in hdr weergegeven, ook de interface van het menu en sdr-games worden ook in een hdr-container weergegeven. Dat laatste leidt meestal niet tot een optimale weergave, waarin het beeld met een standaard dynamisch bereik wordt weergegeven in een hdr-beeldmodus van de televisie. Veel recente, grotere games ondersteunen hdr, waardoor spelers op hun PS5 doorgaans hdr ingeschakeld zullen hebben en daarmee min of meer gedwongen worden om eventuele sdr-games ook in een hdr-modus te spelen, tenzij ze dat handmatig per game in de console-instellingen aanpassen.

Dit wijkt af van hoe de Xbox Series X en S omgaan met het toevoegen van hdr aan games die oorspronkelijk niet van hdr-metadata zijn voorzien. Op de nieuwe consoles van Microsoft is een zogeheten Auto HDR-functie aanwezig, waarbij een algoritme wordt ingezet om op consoleniveau te berekenen hoe er meer variatie in de helderheid kan worden aangebracht en diepere kleuren kunnen worden bereikt. In de meeste gevallen leidt dit tot een verbetering die aan een native hdr-weergave doet denken.