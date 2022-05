Sony: PlayStation 5 krijgt meer exclusives dan vorige PlayStation-consoles

De PlayStation 5 krijgt meer exclusives dan voorgaande PlayStation-consoles. Dat belooft Sony Interactive Entertainment-president Jim Ryan. Ryan sluit niet uit dat Sony meer gamemakers zal overnemen om deze belofte te kunnen waarmaken.

In zijn interview met het Japanse Nikkei deelde Ryan geen concrete cijfers over het te verwachten aantal PS5-exclusives. Wel zegt hij dat SIE 'stil maar gestaag' heeft geïnvesteerd in PlayStation-games. Hij wijst er daarnaast op dat Sony in het verleden fusies en overnames heeft gebruikt om meer exclusives naar PS-consoles te halen 'en we sluiten niet uit dit in de toekomst weer te gaan doen'.

Het interview gaat ook over de huidige, beperkte leveringen van de console. Ryan wijst weer naar de grote vraag door de coronapandemie en het kleine aanbod door de chiptekorten als redenen voor het beperkte aanbod aan PS5-consoles. Hij verwacht dat het over de loop van dit jaar beter zal worden.

Tegelijkertijd wijst hij erop dat de leveringen aan PS5-consoles in Japan 'vergelijkbaar' is met hoe PlayStation 4-consoles in de eerste maanden na release waren. Ryan zegt dat Sony zich voor de PS5-consoles zal focussen op de Japanse markt en ook meer software voor Japanse gebruikers wil maken.

Nikkei vraagt Ryan ook naar Sony's cloudplannen met Microsoft. Hierover zegt Ryan dat deze gesprekken nog gaande zijn. Hoewel Sony 'mogelijk' Microsofts infrastructuur zal gebruiken voor cloudgaming, toch 'zal de ervaring uniek zijn voor PlayStation', volgens Ryan.